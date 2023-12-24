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Published Сегодня, 06:22

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Updated Сегодня, 06:24

В центре Тюмени откроется ресторан с открытой кухней «Горячий цех»

В центре Тюмени откроют мясной ресторан с открытой кухней «Горячий цех»

24 декабря 2023, 06:22
Фото: ЯСНО Рестораны

В центре Тюмени откроется ресторан с открытой кухней «Горячий цех»

Тюменский ресторатор Геннадий Левин откроет в Тюмени новый ресторан с кухней открытого огня «Горячий цех». Заведение расположится в центре города — в здании на Республики, 42.

Новое заведение является франшизой новосибирской группы «ЯсноРестораны». Ресторан в Тюмени станет первой сетевой точкой «Горячего цеха», который работает в Новосибирске с 2019 года. Заведение специализируется на приготовлении мясных блюд на открытом огне на виду у гостей, является лауреатом «Пальмовой ветви» ресторанного бизнеса.

Открытие состоится после Нового года — в январе 2024 года, сообщили в PR-службе «ЯсноРестораны».

Отметим, тюменский ресторатор Геннадий Левин входит в сотню самых богатых людей Тюменской области. Бизнесмен владеет рядом ресторанов, магазинов по продаже ювелирных украшений и бытовой техники.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в ЖК «Машаров» состоится открытие ресторана авторской кухни. Новое заведение начнет работать 26 декабря.

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