В центре Тюмени откроют мясной ресторан с открытой кухней «Горячий цех»

Новое заведение является франшизой новосибирской группы «ЯсноРестораны». Ресторан в Тюмени станет первой сетевой точкой «Горячего цеха», который работает в Новосибирске с 2019 года. Заведение специализируется на приготовлении мясных блюд на открытом огне на виду у гостей, является лауреатом «Пальмовой ветви» ресторанного бизнеса.