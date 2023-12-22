Нечистоты под полом и сквозная трещина: тюменцы показали, как живут в аварийном доме

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Дом рушится на глазах тюменцев — на стенах здания имеются сквозные трещины, потолки обваливаются, канализационные стоки уходят под пол первого этажа.
Дом на Волгоградской, 93, признали аварийным еще четыре года назад. По словам властей, расселение состоится через шесть лет — в 2030 году. Правда, местные жители сомневаются, что столько времени малоэтажное здание выстоит.
Тюменцы отмечают, что по всему периметру дома идут трещины, стены промерзают, на чердаке дома прогнил пол, поэтому может в любой момент обвалиться. В квартирах на втором этаже также все перекрытия прогнили до такой степени, что в минувшем году в одной из них провалился пол вместе с унитазом в ванной комнате.
На первом этаже ситуация не лучше — в полу дыры, где видны все смываемые нечистоты. Запах в доме стоит соответствующий. Усугубляет ситуацию еще то, что здание находится в нескольких метрах от железной дороги — когда проезжает поезд, то дом едва не ходит ходуном.
Тюменцы намерены провести инструментальное обследование здания, чтобы в его отношении ввели режим ЧС. Правда, на это потребуется несколько месяцев, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последние пять лет из аварийных домов в новое жилье переехали 14 600 человек. В Тюмени расселено более 500 многоквартирных ветхих домов, что составляет 73% от городского аварийного фонда. По данным на 1 октября 2023 года расселении подлежат 294 аварийных дома, в которых проживает около 6 тысяч человек.