Нечистоты под полом и сквозная трещина: тюменцы показали, как живут в аварийном доме

Тюменцы отмечают, что по всему периметру дома идут трещины, стены промерзают, на чердаке дома прогнил пол, поэтому может в любой момент обвалиться. В квартирах на втором этаже также все перекрытия прогнили до такой степени, что в минувшем году в одной из них провалился пол вместе с унитазом в ванной комнате.