Гололед, дождь и ветер до 17 м/с: в Тюменской области продолжит бушевать непогода

Posted Сегодня, 01:03
Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени 22 декабря ожидается пасмурная погода без осадков, в утренние и дневные часы термометры покажут +2…+3, вечером температура воздуха составит 0…-1. Скорость ветра составит 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:15, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 41 минут.
В Тобольске в пятницу ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Скорость ветра составит 4,1 м/с. Утром и днем термометры покажут +1…+2, в темное время суток температура воздуха составит 0….-1.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:37 продолжительность дня 6 часов 24 минуты.
В Ялуторовске 22 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 5,8 м/с. В утренние часы и днем температура воздуха составит +1….+2, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 47 минут.
В Заводоуковске 22 декабря метеорологи обещают пасмурную погоду, в течение дня ветер южный до 4,5-5 м/с, Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в темное время суток столбики термометров опустятся до 0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 49 минут.
В Ишиме 22 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 5, 5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +1…+2, к вечеру похолодает до 0.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 15:47 продолжительность дня 6 часов 55 минут.