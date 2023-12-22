Гололед, дождь и ветер до 17 м/с: в Тюменской области продолжит бушевать непогода

Мокрый снег, местами дожди, гололед, ветер до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с обещают синоптики на юге Тюменской области 22 декабря. Температура воздуха днем составит -2…+3, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -1…-6.

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