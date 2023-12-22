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Гололед, дождь и ветер до 17 м/с: в Тюменской области продолжит бушевать непогода

Гололед, дождь и ветер до 17 м/с: в Тюменской области продолжит бушевать непогода

22 декабря 2023, 01:03
Фото: 1MI
Мокрый снег, местами дожди, гололед, ветер до 7-12 м/с с порывами до 17 м/с обещают синоптики на юге Тюменской области 22 декабря. Температура воздуха днем составит -2…+3, в ночные часы столбики термометров не опустятся ниже -1…-6.

В Тюмени 22 декабря ожидается пасмурная погода без осадков, в утренние и дневные часы термометры покажут +2…+3, вечером температура воздуха составит 0…-1. Скорость ветра составит 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:15, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 41 минут.

В Тобольске в пятницу ожидается пасмурная погода, осадки маловероятны. Скорость ветра составит 4,1 м/с. Утром и днем термометры покажут +1…+2, в темное время суток температура воздуха составит 0….-1.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:13, закат в 15:37 продолжительность дня 6 часов 24 минуты.

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В Ялуторовске 22 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 5,8 м/с. В утренние часы и днем температура воздуха составит +1….+2, в вечерние и ночные часы столбики термометров опустятся до 0.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:09, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 47 минут.

В Заводоуковске 22 декабря метеорологи обещают пасмурную погоду, в течение дня ветер южный до 4,5-5 м/с, Утром и днем температура воздуха составит +1…+2, в темное время суток столбики термометров опустятся до 0.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 9:07, закат в 15:56 продолжительность дня 6 часов 49 минут.

В Ишиме 22 декабря ожидается пасмурная погода, ветер до 5, 5 м/с. В утренние и дневные часы температура воздуха составит +1…+2, к вечеру похолодает до 0.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:52, закат в 15:47 продолжительность дня 6 часов 55 минут.

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