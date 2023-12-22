Названы города России с самыми щедрыми мужчинами. Тюмень в аутсайдерах

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Тюмени средний чек на покупку в подарок женских ювелирных украшений мужчинами в преддверии Нового года составил 6 тысяч 70 рублей. Об этом сообщили аналитики центра SOKOLOV.
Самый высокий средний чек был зафиксирован в Ростове-на-Дону — 9 тысяч 673 рубля (рост 80% год к году). На втором месте оказалась Москва со средним чеком 8 тысяч 826 рублей (рост на 43%). Третью строчку рейтинга занял Ярославль со средним чеком в 8 тысяч 703 рубля.
Также в топ городов по индексу «щедрости мужчин» вошел Санкт-Петербург (8тысяч 420 рублей), Саратов (8 тысяч 317 рублей).
В целом за последний год средний чек в России на ювелирные украшения увеличился на 57%, а женских украшений было куплено на 42% больше, чем в декабре прошлого года. В число самых популярных изделий вошли кольца, серьги и цепочки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в преддверии Нового года вырос спрос на услуги салонов красоты. Увеличение составило 140%.