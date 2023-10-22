В Тюмени с 2019 года расселили 9 тысяч жителей аварийного жилья

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:23
Всего с 2019 года в областной столице было расселено 505 многоквартирных ветхих домов, что составляет 73% от аварийного фонда города.
По данным на 1 октября 2023 года подлежат расселению 294 многоквартирных дома. В них проживает 5 тысяч 858 человек.
С 2019 в областной столице реализуется Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области. В ее рамках было запланировано расселение 264 многоквартирных домов, в которых проживало 6 тысяч 620 человек. На 1 октября уже расселено 244 многоквартирных дома. 6 тысяч 467 человек улучшили свои жилищные условия.
Параллельно с этой работой переселение осуществлялось и в соответствии с областной программой по переселению граждан из жилых домов малоэтажной застройки. Завершить её планируется в 2025 году. Запланировано расселение 231 многоквартирного дома, где проживает почти 2 тысячи человек. Уже расселено 132 многоквартирных дома, переехали в новое комфортное жилье 1 тысяча 299 человек.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени сэкономили на сносе ветхого жилья порядка 54 миллионов рублей благодаря реализации механизма безвозмездного сноса ветхого жилья. На безвозмездной основе за период с 2021 по 2023 года был снесен 31 аварийный дом.