В Тюмени с 2019 года расселили 9 тысяч жителей аварийного жилья

С 2019 в областной столице реализуется Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области. В ее рамках было запланировано расселение 264 многоквартирных домов, в которых проживало 6 тысяч 620 человек. На 1 октября уже расселено 244 многоквартирных дома. 6 тысяч 467 человек улучшили свои жилищные условия.