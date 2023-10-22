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В Тюмени с 2019 года расселили 9 тысяч жителей аварийного жилья

В Тюмени с 2019 года расселили 9 тысяч жителей аварийного жилья

22 октября 2023, 07:21
Фото: 1MI
Более девяти тысяч жителей Тюмени переехали за последний четыре года из аварийных и ветхих домов в новые дома. Об этом сообщила директор департамента имущественных отношений администрации Тюмени Ольга Федоренко.

Всего с 2019 года в областной столице было расселено 505 многоквартирных ветхих домов, что составляет 73% от аварийного фонда города.

По данным на 1 октября 2023 года подлежат расселению 294 многоквартирных дома. В них проживает 5 тысяч 858 человек.

С 2019 в областной столице реализуется Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Тюменской области. В ее рамках было запланировано расселение 264 многоквартирных домов, в которых проживало 6 тысяч 620 человек. На 1 октября уже расселено 244 многоквартирных дома. 6 тысяч 467 человек улучшили свои жилищные условия.

Параллельно с этой работой переселение осуществлялось и в соответствии с областной программой по переселению граждан из жилых домов малоэтажной застройки. Завершить её планируется в 2025 году. Запланировано расселение 231 многоквартирного дома, где проживает почти 2 тысячи человек. Уже расселено 132 многоквартирных дома, переехали в новое комфортное жилье 1 тысяча 299 человек.

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Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюмени сэкономили на сносе ветхого жилья порядка 54 миллионов рублей благодаря реализации механизма безвозмездного сноса ветхого жилья. На безвозмездной основе за период с 2021 по 2023 года был снесен 31 аварийный дом.

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