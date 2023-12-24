Тюменцы не могут улететь в Москву из поломки самолета

Ранее «Наш Город» писал, что 22 декабря с опозданием на 4 часа был отправлен борт из Тюмени в Сургут. 18 декабря из-за неблагоприятных погодных условий и сильном ветре с задержкой в несколько часов в Тюмень прибыл самолет из ямальского города Новый Уренгой.