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Вылет рейса из Тюмени до Москвы задержан на 14 часов из-за поломки самолета

Тюменцы не могут улететь в Москву из поломки самолета

24 декабря 2023, 07:08
Фото: 1MI

Вылет рейса из Тюмени до Москвы задержан на 14 часов из-за поломки самолета

Из тюменского аэропорта Рощино задержан более чем на 14 часов вылет самолета в Москву. Борт в столичный аэропорт Шереметьево должен был отправиться еще в 6:55 утра. Однако вылет перенесли на 21:00.
Фото: онлайн-табло Рощино

В справочной Рощино «Нашему Городу» пояснили, что задержка связана с технической неисправность воздушного судна. Накануне также на 14 часов была отложена отправка борта из Шереметьево в Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что 22 декабря с опозданием на 4 часа был отправлен борт из Тюмени в Сургут. 18 декабря из-за неблагоприятных погодных условий и сильном ветре с задержкой в несколько часов в Тюмень прибыл самолет из ямальского города Новый Уренгой.

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