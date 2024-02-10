Тюменцы попали в километровую пробку на на Рощинском шоссе. Что там случилось?

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени пояснили, что 10 февраля движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по проезду от дома № 2, корпус 13, до дома № 2, корпус 16, по улице Рощинское шоссе прекращено с утра до 14:00. Кроме этого, возможны ограничения в движении по улице Льва Толстого — на участке от Флотской до Ямской, улице Ямской — на участке участок от Л. Толстого до транспортной развязки на Обходе города.