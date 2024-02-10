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Updated Сегодня, 11:27

В Тюмени водители попали в километровую пробку на Рощинском шоссе

Тюменцы попали в километровую пробку на на Рощинском шоссе. Что там случилось?

10 февраля 2024, 11:25
Фото: 1MI

В Тюмени водители попали в километровую пробку на Рощинском шоссе

Жители Тюмени попали сегодня в гигантскую пробку на Рощинском шоссе, в районе экопарка «Затюменский». Причиной затора стало спортивное мероприятие «Лыжня России».

По словам автовладельцев, рядом с экопарком перекрыты дороги, скопилось большое число машин.

В департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта Тюмени пояснили, что 10 февраля движение всех видов транспортных средств на автомобильной дороге по проезду от дома № 2, корпус 13, до дома № 2, корпус 16, по улице Рощинское шоссе прекращено с утра до 14:00. Кроме этого, возможны ограничения в движении по улице Льва Толстого — на участке от Флотской до Ямской, улице Ямской — на участке участок от Л. Толстого до транспортной развязки на Обходе города.

Альтернативные пути объезда организованы по улице Ямской.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Дорожные пробки#Новости тюмени#Пробки#Лыжня России
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