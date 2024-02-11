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В Тюменской области от менингита скончалась 4-летняя девочка

В Тюменской области 4-летняя девочка умерла от менингококковой инфекции

11 февраля 2024, 08:55
Фото: 1MI

В Тюменской области от менингита скончалась 4-летняя девочка

В Тобольске от менингококковой инфекции скончалась 4-летняя девочка, воспитанница детского сада № 16 им. В. П. Неймышева». Трагедия произошла на этой неделе. Накануне, 10 февраля, состоялись похороны малышки.
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Дети
«Утро началось с самого страшного, что может случиться в семье. Похороны четырехлетнего ребенка, которого не стало по причине тяжелой инфекции — менингококк. Обвинять детское учреждение я не хочу. Только один вопрос — почему не направили всех воспитанников группы в срочном порядке сдавать анализы?» — посетовала тетя погибшей девочки в сообществе «ЧС Тобольск».

В настоящее время группа в детском саду, куда ходила малышка, закрыта на карантин. Администрация дошкольного учреждения оповестила родителей о произошедшей трагедии.

Первыми признаками менингококковой инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. Источником менингококковой инфекции является больной человек. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.

Получить оперативно комментарий от руководства детского сада №16 Тобольска редакции «Нашего Города» не удалось. В областном департаменте здравоохранения по Тюменской области сообщили, что согласно статье 13 закона №323-ФЗ, не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека.

Направлен официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

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Отметим, что детский сад № 16 им. В. П. Неймышева» уже не в первый раз попадает в новостные сводки — весной 2022 года в дошкольном учреждении была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. Тогда заразились 55 детей и 5 сотрудников детсада. В декабре 2023 году суд вынес приговор по уголовному делу — двух женщин-поваров приговорили к принудительным работам на срок 15 и 12 месяцев, дошкольное учреждение обязали выплатить в пользу воспитанников в общей сумме 1,5 миллиона рублей.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Инфекция#Дети#Новости тюмени#Гибель детей#Детский сад#Менингит
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