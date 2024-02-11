В Тюменской области 4-летняя девочка умерла от менингококковой инфекции

Отметим, что детский сад № 16 им. В. П. Неймышева» уже не в первый раз попадает в новостные сводки — весной 2022 года в дошкольном учреждении была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. Тогда заразились 55 детей и 5 сотрудников детсада. В декабре 2023 году суд вынес приговор по уголовному делу — двух женщин-поваров приговорили к принудительным работам на срок 15 и 12 месяцев, дошкольное учреждение обязали выплатить в пользу воспитанников в общей сумме 1,5 миллиона рублей.