В Тюменской области 4-летняя девочка умерла от менингококковой инфекции

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
«Утро началось с самого страшного, что может случиться в семье. Похороны четырехлетнего ребенка, которого не стало по причине тяжелой инфекции — менингококк. Обвинять детское учреждение я не хочу. Только один вопрос — почему не направили всех воспитанников группы в срочном порядке сдавать анализы?» — посетовала тетя погибшей девочки в сообществе «ЧС Тобольск».
В настоящее время группа в детском саду, куда ходила малышка, закрыта на карантин. Администрация дошкольного учреждения оповестила родителей о произошедшей трагедии.
Первыми признаками менингококковой инфекции являются повышение температуры до 40 градусов, озноб, головная боль, сыпь на лице и теле. Источником менингококковой инфекции является больной человек. Инкубационный период длится от 2 до 10 дней.
Получить оперативно комментарий от руководства детского сада №16 Тобольска редакции «Нашего Города» не удалось. В областном департаменте здравоохранения по Тюменской области сообщили, что согласно статье 13 закона №323-ФЗ, не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, в том числе после смерти человека.
Направлен официальный запрос в управление Роспотребнадзора по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Отметим, что детский сад № 16 им. В. П. Неймышева» уже не в первый раз попадает в новостные сводки — весной 2022 года в дошкольном учреждении была зарегистрирована вспышка сальмонеллеза. Тогда заразились 55 детей и 5 сотрудников детсада. В декабре 2023 году суд вынес приговор по уголовному делу — двух женщин-поваров приговорили к принудительным работам на срок 15 и 12 месяцев, дошкольное учреждение обязали выплатить в пользу воспитанников в общей сумме 1,5 миллиона рублей.