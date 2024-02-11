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В Тюменской области ВИЧ-инфекцию выявили у 86-летнего пенсионера

В Тюменской области ВИЧ-инфекцию выявили у 86-летнего пенсионера

11 февраля 2024, 06:37
Фото: 1MI
Всего за 2023 год в регионе ВИЧ-инфекция была обнаружена у 1 тысячи 48 человек, в том числе у 13 несовершеннолетних жителей области. Большая часть заболевших, 87,6%, заразились ВИЧ при половом контакте.

Как сообщили в центре профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области, самым возрастным пациентом, у которого выявили ВИЧ стал 86-летний мужчина. Медики также отметили, что по сравнению с 2022 года рост заболеваемости данной инфекцией в регионе не зарегистрирован, пишет 72.RU.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в целом диагноз ВИЧ поставлен В более 17 тысячам человек. На 100 тысяч населения в регионе приходится 79 случаев заражения данной инфекцией.

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