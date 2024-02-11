В Тюменской области ВИЧ-инфекцию выявили у 86-летнего пенсионера

Как сообщили в центре профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области, самым возрастным пациентом, у которого выявили ВИЧ стал 86-летний мужчина. Медики также отметили, что по сравнению с 2022 года рост заболеваемости данной инфекцией в регионе не зарегистрирован, пишет 72.RU.