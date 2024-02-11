В Тюменской области ВИЧ-инфекцию выявили у 86-летнего пенсионера

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:44
Как сообщили в центре профилактики и борьбы со СПИД Тюменской области, самым возрастным пациентом, у которого выявили ВИЧ стал 86-летний мужчина. Медики также отметили, что по сравнению с 2022 года рост заболеваемости данной инфекцией в регионе не зарегистрирован, пишет 72.RU.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в целом диагноз ВИЧ поставлен В более 17 тысячам человек. На 100 тысяч населения в регионе приходится 79 случаев заражения данной инфекцией.