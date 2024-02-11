Рост утильсбора повлиял на стоимость автомобилей в Тюмени. Цены выросли

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
По словам руководителя отдела продаж автосалонов «Авто-Дина» и «Дина Плюс» Павла Муковнина, на 127,6 тысяч за счет утильсбора увеличилась стоимость авто с объемом мотора не более 2 литров.
Иномарки с объемом двигателя более 2 литров в среднем подорожали на 585,2 тысячи рублей, внедорожники с объемом двигателя от 3 до 3,5 литров — на 688 тысяч рублей, с мотором объемом более 3,5 литров — на 790 тысяч рублей.
По словам заместителя председателя Союза «ОСА» (Объединенного Союза Автоэкспертов) и директора тюменской компании Expert Auto Антона Носова, повышение цен на автомобили на уровне спроса тюменцев не сказалось — жители региона также, как и ранее приобретают марки, которые нельзя купить у дилеров из-за введенных санкций.
В регион по параллельному импорту поставляют не только ушедшие с рынка России модели, но и премиальные автомобили китайского производства. В частности, Geely Monjaro, Voyah Free, так как они дешевле официально продаваемых в России
Среди корейских автомобилей наиболее востребованными являются Hyundai Palisade и Kia Mohave. Среди — модели BMW Mercedes-Benz и Volvo, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на автомобили из Китая выросли на 11%. Geely в среднем подорожали на 16%, Chery — на 15%, Changan — на 8%, Exeed и Omoda выросли в цене на 2%. Средняя стоимость авто из Поднебесной теперь составляет 3,3 миллиона рублей.