Рост утильсбора повлиял на стоимость автомобилей в Тюмени. Цены выросли

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на автомобили из Китая выросли на 11%. Geely в среднем подорожали на 16%, Chery — на 15%, Changan — на 8%, Exeed и Omoda выросли в цене на 2%. Средняя стоимость авто из Поднебесной теперь составляет 3,3 миллиона рублей.