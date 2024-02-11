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В Тюмени подорожали иномарки из-за утильсбора

Рост утильсбора повлиял на стоимость автомобилей в Тюмени. Цены выросли

11 февраля 2024, 04:55
Фото: 1MI

В Тюмени подорожали иномарки из-за утильсбора

В Тюменской области существенно выросли цены на автомобили, ввезенные в регион по параллельному импорту. Из-за повышения утилизационного сбора для таких авто, в среднем стоимость машин повысилась от 127 тысяч до 790 тысяч рублей.

По словам руководителя отдела продаж автосалонов «Авто-Дина» и «Дина Плюс» Павла Муковнина, на 127,6 тысяч за счет утильсбора увеличилась стоимость авто с объемом мотора не более 2 литров.

Иномарки с объемом двигателя более 2 литров в среднем подорожали на 585,2 тысячи рублей, внедорожники с объемом двигателя от 3 до 3,5 литров — на 688 тысяч рублей, с мотором объемом более 3,5 литров — на 790 тысяч рублей.

По словам заместителя председателя Союза «ОСА» (Объединенного Союза Автоэкспертов) и директора тюменской компании Expert Auto Антона Носова, повышение цен на автомобили на уровне спроса тюменцев не сказалось — жители региона также, как и ранее приобретают марки, которые нельзя купить у дилеров из-за введенных санкций.

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В регион по параллельному импорту поставляют не только ушедшие с рынка России модели, но и премиальные автомобили китайского производства. В частности, Geely Monjaro, Voyah Free, так как они дешевле официально продаваемых в России

Среди корейских автомобилей наиболее востребованными являются Hyundai Palisade и Kia Mohave. Среди — модели BMW Mercedes-Benz и Volvo, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области цены на автомобили из Китая выросли на 11%. Geely в среднем подорожали на 16%, Chery — на 15%, Changan — на 8%, Exeed и Omoda выросли в цене на 2%. Средняя стоимость авто из Поднебесной теперь составляет 3,3 миллиона рублей.

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