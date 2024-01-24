Железный конь по цене золота: китайские автомобили в Тюмени подорожали на 11%

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
По словам экспертов, новые автомобили марки Geely в среднем подорожали на 16%, Chery же прибавили в цене 15%. На 8% подорожали автомобили Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом автомобили марки Haval наоборот подешевели — на 2%.
В 2023 году покупатели стали отдавать предпочтение машинам китайского производства. Самыми популярными стали Haval и Chery, Geely тоже удалось отличиться количеством продаж. Эксперты считают, что в этом году китайские автомобили подешевеют, но относительно отечественного авто таких прогнозов они не строят.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автозапчасти за год подорожали на 19%. По мнению экспертов, рост цен продолжится и в 2024 году.