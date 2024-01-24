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Published Сегодня, 07:57

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

В Тюмени китайские автомобили подорожали на 11%

Железный конь по цене золота: китайские автомобили в Тюмени подорожали на 11%

24 января 2024, 07:57
Фото: Midjourney

В Тюмени китайские автомобили подорожали на 11%

Авто из Поднебесной подскочило в цене в среднем до 3.3 миллиона рублей. Автомобили каких марок подорожали сильнее всего — рассказали специалисты сервиса «Дром» РБК Тюмень.

По словам экспертов, новые автомобили марки Geely в среднем подорожали на 16%, Chery же прибавили в цене 15%. На 8% подорожали автомобили Changan, на 2% — Exeed и Omoda. При этом автомобили марки Haval наоборот подешевели — на 2%.

В 2023 году покупатели стали отдавать предпочтение машинам китайского производства. Самыми популярными стали Haval и Chery, Geely тоже удалось отличиться количеством продаж. Эксперты считают, что в этом году китайские автомобили подешевеют, но относительно отечественного авто таких прогнозов они не строят.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени автозапчасти за год подорожали на 19%. По мнению экспертов, рост цен продолжится и в 2024 году.

В Тюмени подешевели авто с пробегом
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#Общество#Экономика#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Автомобили#Цены#Авто#Любовь Селезнева
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