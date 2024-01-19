Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет

На втором месте также Datsun on-DO 1.6 5 МКПП, но уже с пробегом 350 тысяч километров и по цене 404 тысячи рублей. Автомобиль без наклеек, но тоже с газовым оборудованием и, по словам владельца, в хорошем состоянии.