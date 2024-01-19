Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
Первые три места в категории самых доступных легковых автомобилей с левым рулем заняла японская марка Datsun. Ее производила в России японская компания Nissan. Отечественная LADA, в данном случае 4×4, оказалась только на четвертом.
Самый бюджетный вариант 2018 года выпуска — Datsun on-DO с двигателем 1.6-литра 8 клапанами, мощностью 87 л. с., 5-ступенчатой механикой и пробегом 500 тысяч километров. Заявленная стоимость 300 тысяч рублей, в опции можно записать газовое оборудование. Автомобиль находится у частного владельца непосредственно в Тюмени и раньше работал в такси.
На втором месте также Datsun on-DO 1.6 5 МКПП, но уже с пробегом 350 тысяч километров и по цене 404 тысячи рублей. Автомобиль без наклеек, но тоже с газовым оборудованием и, по словам владельца, в хорошем состоянии.
На третьем месте — снова Datsun on-DO 2018 года выпуска с 8-клапанным мотором 1.6-литра пробегом 231 тысяча километров и за 450 тысяч рублей. Автомобиль черного цвета и можно предположить, что в такси не работал, но ГБО оснащен.
На четвертом месте внедорожник ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) 2018 года выпуска с пробегом 82 881 километров с ценой 569 000 рублей. Полный привод и блокировка работают, двигатель классический 1.7-литровый мощностью 83 л. с.
На пятом месте вновь японская марка — Nissan и снова модель, собиравшаяся в России — Almera. Шестнадцатиклапанный мотор объемом 1.6 литра развивает 102 силы и при пробеге 325 188 км за седан просят 580 000 рублей. Этот автомобиль в подборке имеет самое полное оснащение.
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