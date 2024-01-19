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Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:20

Updated Сегодня, 13:20

Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет

Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет

19 января 2024, 13:08
Фото: Midjourney
В Тюменской области лидером по доступности авто с пробегом стала японская иномарка, производившаяся в России. К такому выводу пришли эксперты Авито Авто, проанализировав статистику по предложению подержанных автомобилей в регионе на начало 2024 года.

Первые три места в категории самых доступных легковых автомобилей с левым рулем заняла японская марка Datsun. Ее производила в России японская компания Nissan. Отечественная LADA, в данном случае 4×4, оказалась только на четвертом.

Первое место

Самый бюджетный вариант 2018 года выпуска — Datsun on-DO с двигателем 1.6-литра 8 клапанами, мощностью 87 л. с., 5-ступенчатой механикой и пробегом 500 тысяч километров. Заявленная стоимость 300 тысяч рублей, в опции можно записать газовое оборудование. Автомобиль находится у частного владельца непосредственно в Тюмени и раньше работал в такси.

Datsun on-DO/300 тыс. рублейDatsun on-DO/300 тыс. рублей
Datsun on-DO/300 тыс. рублей
Фото: Авито

Второе место

На втором месте также Datsun on-DO 1.6 5 МКПП, но уже с пробегом 350 тысяч километров и по цене 404 тысячи рублей. Автомобиль без наклеек, но тоже с газовым оборудованием и, по словам владельца, в хорошем состоянии.

Datsun on-DO/404 тыс. рублейDatsun on-DO/404 тыс. рублей
Datsun on-DO/404 тыс. рублей
Фото: Авито

Третье место

На третьем месте — снова Datsun on-DO 2018 года выпуска с 8-клапанным мотором 1.6-литра пробегом 231 тысяча километров и за 450 тысяч рублей. Автомобиль черного цвета и можно предположить, что в такси не работал, но ГБО оснащен.

Datsun on-DO/450 тыс. рублейDatsun on-DO/450 тыс. рублей
Datsun on-DO/450 тыс. рублей
Фото: Авито

Четвертое место

На четвертом месте внедорожник ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива) 2018 года выпуска с пробегом 82 881 километров с ценой 569 000 рублей. Полный привод и блокировка работают, двигатель классический 1.7-литровый мощностью 83 л. с.

ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива)/569 тыс. рублейВАЗ (LADA) 4×4 (Нива)/569 тыс. рублей
ВАЗ (LADA) 4×4 (Нива)/569 тыс. рублей
Фото: Авито

Пятое место

На пятом месте вновь японская марка — Nissan и снова модель, собиравшаяся в России — Almera. Шестнадцатиклапанный мотор объемом 1.6 литра развивает 102 силы и при пробеге 325 188 км за седан просят 580 000 рублей. Этот автомобиль в подборке имеет самое полное оснащение.

Nissan/580 тыс. рублейNissan/580 тыс. рублей
Nissan/580 тыс. рублей
Фото: Авито

Ранее аналитики «Авито» рассказали, насколько подорожало вторичное жилье в Тюмени, на которой в последние три месяца заметно повысился спрос.

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