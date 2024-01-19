Аналитики «Авито Недвижимости»: В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В исследовании участвовали 33 российских города, и в 15 из них жильем в старом фонде стали интересоваться чаще. В Тюмени в 4-м квартале по сравнению с 3-им запросы на вторичные квартиры увеличился на 6%.
«По итогам IV квартала мы видим ситуацию, которую предсказывали три месяца назад: повышение цен и ставок на ипотеку оказали достаточное давление на рынок, чтобы спрос на жилье в старом фонде замер на уровне показателей III квартала. В такой ситуации мы ожидаем постепенное увеличение предложения, поскольку посравнению с IV кварталом 2022 количество доступных для приобретения объектов снизилось на 11%», — пояснил Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».
На конец 2023 года средняя стоимость квадратного метра в Тюмени составляла 110 тысяч рублей. С таким показателем областная столица в соответствующем рейтинге «Авито» заняла 12 место.
Также в Тюмени заметно повысился спрос на жилье в новостройках. В четвертом квартале 2023 года — интерес к «первичке» здесь вырос почти на 30%, а средняя стоимость жилья — до 6,4 миллиона рублей.