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Аналитики «Авито Недвижимости»: В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья

Аналитики «Авито Недвижимости»: В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья

19 января 2024, 10:02
Фото: Midjourney
Перед новым годом в Тюмени объем предложений вторичных квартир вырос на 10%, а их стоимость на 4% — до 5,5 млн рублей. Такие данные за четвертый квартал 2023 года приводят аналитики «Авито Недвижимости».

В исследовании участвовали 33 российских города, и в 15 из них жильем в старом фонде стали интересоваться чаще. В Тюмени в 4-м квартале по сравнению с 3-им запросы на вторичные квартиры увеличился на 6%.

«По итогам IV квартала мы видим ситуацию, которую предсказывали три месяца назад: повышение цен и ставок на ипотеку оказали достаточное давление на рынок, чтобы спрос на жилье в старом фонде замер на уровне показателей III квартала. В такой ситуации мы ожидаем постепенное увеличение предложения, поскольку посравнению с IV кварталом 2022 количество доступных для приобретения объектов снизилось на 11%», — пояснил Сергей Еремкин, руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости».

На конец 2023 года средняя стоимость квадратного метра в Тюмени составляла 110 тысяч рублей. С таким показателем областная столица в соответствующем рейтинге «Авито» заняла 12 место.

Фото: «Авито Недвижимость»

Также в Тюмени заметно повысился спрос на жилье в новостройках. В четвертом квартале 2023 года — интерес к «первичке» здесь вырос почти на 30%, а средняя стоимость жилья — до 6,4 миллиона рублей.

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#Общество#Ирина Швецова#Продажа недвижимости#Авито
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