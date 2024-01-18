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Published Сегодня, 03:05

Modified Сегодня, 03:07

Updated Сегодня, 03:07

В Тюмени прогнозируют отток инвесторов с рынка недвижимости

Тюменский рынок недвижимости может потерять почти треть инвесторов

18 января 2024, 03:05
Фото: 1MI

В Тюмени прогнозируют отток инвесторов с рынка недвижимости

Эксперты по недвижимости прогнозируют, что рынок жилья покинут неквалифицированные инвесторы. В основном, они покупали самое дешевое жилье.

Неквалифицированные инвесторы — это люди, которые покупали недвижимость по госпрограммам, но при этом в улучшении жилищных условий не нуждались. Доля таких инвесторов могла составлять около 30%, а скупали они в основном студии и однокомнатные квартиры.

«На протяжении 2020–2022 годов льготные ипотечные программы были очень эффективным драйвером роста для рынка недвижимости. Именно в это время широко распространилось инвестирование в недвижимость с использованием ипотечного плеча. Взять кредит на квартиру можно было под 6-7% годовых при инфляции более чем в 10%. Люди, которые хотели сохранить и преумножить свои сбережения, вкладывали их в бетон», — пояснил эксперт по финансам РБК Тюмень.
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В 2023 году все изменил разрыв цен между первичным и вторичным жильем, из-за которого инвесторы зарабатывали меньше, чем планировали, а также изменение условий льготной ипотеки — она стала менее доступной.

В 2024 году эксперты прогнозируют, что на рынке недвижимости появится больше квартир с большой площадью, цены на которые застройщикам придется снизить, чтобы распродать.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени возник дефицит участков для загородного строительства. Это связано с ростом спроса на загородную недвижимость.

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