Тюменский рынок недвижимости может потерять почти треть инвесторов

Posted Сегодня, 03:05
Published Сегодня, 03:05
Modified Сегодня, 03:07
Updated Сегодня, 03:07
Неквалифицированные инвесторы — это люди, которые покупали недвижимость по госпрограммам, но при этом в улучшении жилищных условий не нуждались. Доля таких инвесторов могла составлять около 30%, а скупали они в основном студии и однокомнатные квартиры.
«На протяжении 2020–2022 годов льготные ипотечные программы были очень эффективным драйвером роста для рынка недвижимости. Именно в это время широко распространилось инвестирование в недвижимость с использованием ипотечного плеча. Взять кредит на квартиру можно было под 6-7% годовых при инфляции более чем в 10%. Люди, которые хотели сохранить и преумножить свои сбережения, вкладывали их в бетон», — пояснил эксперт по финансам РБК Тюмень.
В 2023 году все изменил разрыв цен между первичным и вторичным жильем, из-за которого инвесторы зарабатывали меньше, чем планировали, а также изменение условий льготной ипотеки — она стала менее доступной.
В 2024 году эксперты прогнозируют, что на рынке недвижимости появится больше квартир с большой площадью, цены на которые застройщикам придется снизить, чтобы распродать.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени возник дефицит участков для загородного строительства. Это связано с ростом спроса на загородную недвижимость.