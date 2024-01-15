Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?

Названы самые дорогие квартиры Тюмени в январе 2024 года

В январе 2024 года на сайте объявлений появились квартиры, стоимость которых достигает почти 40 миллионов рублей. При этом, тюменцы продают их самостоятельно, не прибегая к помощи агентств.

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