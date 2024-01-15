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Названы самые дорогие квартиры Тюмени в январе 2024 года

Не накопить за две жизни: сколько стоят самые дорогие квартиры Тюмени?

15 января 2024, 01:00
Фото: Midjourney

Названы самые дорогие квартиры Тюмени в январе 2024 года

В январе 2024 года на сайте объявлений появились квартиры, стоимость которых достигает почти 40 миллионов рублей. При этом, тюменцы продают их самостоятельно, не прибегая к помощи агентств.

Сколько стоит самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени?

Самая дорогая однокомнатная квартира в Тюмени расположена в Центральном районе города на улице Сакко. Ее площадь составляет 45.3 квадратных метра, хозяин просит за нее 12 миллионов рублей.

Квартира находится на седьмом этаже многоэтажного дома, в ней есть просторная кухня-гостиная, но комнаты требуют ремонта.

«В системе отопления — крышная газовая котельная, горизонтальная разводка, стальные радиаторы с системой терморегуляции. Два автономных дымовых извещателя. Вентиляционная система с использованием вытяжной системы с естественным побуждением из кухонь, ванных комнат и санузлов. В доме установлены 2 бесшумных скоростные лифта, на прилегающей территории ведется видеонаблюдение», — указано в описании.

В шаговой доступности от дома — несколько торговых центров, Драматический театр и Цветной бульвар.

Фото: Авито

Стоимость самой дорогой двухкомнатной квартиры в Тюмени

Стоимость самой дорогой «двушки» в Тюмени — 28 миллионов рублей, а ее площадь — 116 квадратных метров. В целом, глядя на ремонт, можно сказать, что такая стоимость вполне оправданна.

Квартира находится на втором этаже многоэтажного дома по улице Максима Горького в Центральном районе. В ней две изолированные спальни и просторная кухня, совмещенная с гостиной.

«В квартире выполнена дополнительная шумоизоляция, дизайнерский ремонт по индивидуальному проекту с использованием дорогих и качественных материалов, современные технологии, все максимально продуманно и эргономично. Комфортная современная планировка, встроенная мебель, итальянский кафель, сплит система, подогрев воды, а большие панорамные окна в пол наполняют пространство светом и создают атмосферу уюта. Высота потолков — 3 метра, три встроенные гардеробные комнаты, светоинсталляция, тропический душ, ванная, электроподогрев полов, вся необходимая мебель и техника для комфортной жизни», — описывает квартиру продавец.

На круглосуточно охраняемой территории также есть детская площадка, а в роскошной парадной — живые растения.

Фото: Авито

Сколько просят за самую дорогую трехкомнатную квартиру в Тюмени?

Самая дорогая трехкомнатная квартира расположена на втором этаже многоэтажного дома на улице Достоевского в Калининском районе. Ее площадь — 128 квадратных метров, а стоит она 39.5 миллиона рублей.

В квартире сделан евроремонт. Она оснащена балконом, гардеробной, подогревом полов, кухонной и другой необходимой мебелью. Все комнаты, в том числе и детская, изолированы.

Территория дома закрыта для посторонних. Во дворе есть детская площадка, а вот парковаться придется за шлагбаумом.

Фото: Авито

Самая дорогая четырехкомнатная квартира в Тюмени

Площадь самой дорогой четырехкомнатной квартиры в Тюмени составляет 200 квадратных метров, а ее цена — 32 миллиона рублей. Расположена она на пятом этаже дома на улице Грибоедова в Калининском районе.

«Удобныe изолированные комнаты, большая кухня. Два санузла, удобные места хранения. Отдельное помещение для стирки, сушки и хранения хозяйственного инвентаря», — описал квартиру продавец.

В квартире уже установлена вся необходимая для жизни мебель и техника: холодильник, кондиционер, посудомоечная машина и водонагреватель.

Вблизи от дома — детский сад и школа. Для автомобилистов обустроена подземная парковка, а для детей — игровая площадка.

Фото: Авито

Сколько стоит самая дорогая пятикомнатная квартира в Тюмени?

В трехэтажном таунхаусе на улице Кирова в Центральном районе выставили на продажу квартиру за 23 миллиона рублей. Ее площадь составляет 215.2 квадратных метра.

В квартире три спальни, кабинет, мансардная комната, два санузла и одна ванная комната. Также, уверяет собственник, есть стиральные и сушильная машины, кондиционеры, в теплый гараж выход прямиком из квартиры, а вся мебель произведена в Италии.

Двор закрыт от посторонних, оснащен детской площадкой и двумя парковками — подземной и за шлагбаумом.

Фото: Авито

Стоимость самой дорогой квартиры-студии в Тюмени

Почти вся самая дорогая недвижимость в Тюмени расположена в Центральном районе. Квартира-студия площадью 31.3 квадратных метра на улице Николая Машарова не стала исключением: за нее хозяин просит 7 миллионов 350 тысяч рублей. При этом, комнаты требуют ремонта.

«Студия в черновой отделке, комната и коридор — гипсовая штукатурка. Электрикa от застройщика. Панорамные окна в пол. Удачная квадратная форма студии», — указано в описании.

Вблизи от дома скверы, торговый центр, спортивная школа, медучреждения и разного рода развлекательные заведения.

Фото: Авито

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на студии и однокомнатные квартиры. 90% сделок были оформлены в ипотеку.

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