Пенсионерка просит у выигравшего миллиард тюменца купить ей квартиру

С такой просьбой женщина обратилась в редакцию 72.RU, в надежде, что через СМИ ее услышит победитель лотереи. Она рассказала, что всю жизнь проработала крановщицей, сейчас на пенсии, оформляет группу по инвалидности. Дочь уехала на заработки в Свердловскую область — думала поднакопить денег на квартиру и у нее почти получилось, но тут взлетели цены на недвижимость.