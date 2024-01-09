Пенсионерка просит у выигравшего миллиард тюменца купить ей квартиру

Posted Сегодня, 13:49
Published Сегодня, 13:49
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
С такой просьбой женщина обратилась в редакцию 72.RU, в надежде, что через СМИ ее услышит победитель лотереи. Она рассказала, что всю жизнь проработала крановщицей, сейчас на пенсии, оформляет группу по инвалидности. Дочь уехала на заработки в Свердловскую область — думала поднакопить денег на квартиру и у нее почти получилось, но тут взлетели цены на недвижимость.
«Я бы хотела обратиться к победителю, если он найдется, попросить его о помощи. Как благотворителя… Может быть, это наивно и глупо, но от безысходности я не знаю, что делать… Живу в съемном жилье. Пенсия — чуть больше 11 тысяч рублей. Всю жизнь работала крановщицей на производстве, но на приличное жилье так и не смогла накопить. Дочь рассчитывала приобрести малосемейку в Кургане. Год назад можно было тысяч за 850 это сделать. Сейчас нужно 1,5–2 миллиона рублей. Это просто кошмар», — сетует пенсионерка.
По словам женщины, у нее была своя комната в общежитии, но выйдя замуж, она продала ее и купила дочери комнату в 11 квадратов, а оставшуюся сумму вложила в ремонт квартиры супруга. Когда он умер, жилье досталось сестре, которая теперь сдает его пенсионерке. А комнату в общежитии пришлось продать из-за сильно пьющих соседей.
«Там были такие страшные соседи… Алкоголики. Такого насмотрелись рядом с ним, что никому не пожелаешь. Продать удалось всего за 350 тысяч рублей. И вот дочь работала целый год, не покладая рук… Накопила больше 800 тысяч, а цены взлетели. Мы в отчаянии. Если бы победитель смог нам помочь, мы были бы очень благодарны. Добавить денег, чтобы хватило на скромную малосемейку. Не могу смотреть, как моя дочь губит свое здоровье. Не знаю, что делать», — пояснила женщина.
Напомним, новогодняя лотерея была разыграна 1 января 2024 года. Главный приз выиграл билет, купленный в Тюмени. Но кто стал обладателем одного миллиарда рублей до сих пор неизвестно. Счастливчик за выигрышем пока не обращался.