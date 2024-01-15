В Тюмени возник дефицит участков для загородного строительства

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
В 2021 году спрос на загородное жилье вырос на 70%, в 2022 — на 90%, а в 2023 уже на 110%. Эксперты рассказали РБК Тюмень, что росту спроса поспособствовало то, что стоимость загородного жилья почти сравнялась со стоимостью квартир. Также на это повлияло развитие инфраструктуры загородных поселков.
В этом году, считают эксперты, на рынок загородной недвижимости будут влиять развитие новых технологий и требования рынка, а тюменцы станут чаще обращать внимание на энергоэффективность и экологичность недвижимости.
Помимо этого, все популярнее будут становиться небольшие и «умные» дома с террасами или мини-садом.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры. 90% сделок тюменцы оформили в ипотеку.