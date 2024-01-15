В Тюмени возник дефицит участков для загородного строительства

В 2021 году спрос на загородное жилье вырос на 70%, в 2022 — на 90%, а в 2023 уже на 110%. Эксперты рассказали РБК Тюмень, что росту спроса поспособствовало то, что стоимость загородного жилья почти сравнялась со стоимостью квартир. Также на это повлияло развитие инфраструктуры загородных поселков.