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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В Тюмени не хватает участков для загородного строительства

В Тюмени возник дефицит участков для загородного строительства

15 января 2024, 05:07
Фото: 1MI

В Тюмени не хватает участков для загородного строительства

В последние годы в Тюменской области растет спрос на загородную недвижимость. Это становится причиной нарастающего дефицита земельных участков.

В 2021 году спрос на загородное жилье вырос на 70%, в 2022 — на 90%, а в 2023 уже на 110%. Эксперты рассказали РБК Тюмень, что росту спроса поспособствовало то, что стоимость загородного жилья почти сравнялась со стоимостью квартир. Также на это повлияло развитие инфраструктуры загородных поселков.

В этом году, считают эксперты, на рынок загородной недвижимости будут влиять развитие новых технологий и требования рынка, а тюменцы станут чаще обращать внимание на энергоэффективность и экологичность недвижимости.

Помимо этого, все популярнее будут становиться небольшие и «умные» дома с террасами или мини-садом.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры. 90% сделок тюменцы оформили в ипотеку.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
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