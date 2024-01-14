В Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
По словам аналитиков группы компаний «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку. Рост числа покупателей квартир эксперты объясняют повышением в декабре ключевой ставки Центробанка, следствием которой может стать увеличение ипотечных ставок и ужесточение условий оформления кредита, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость аренды жилья увеличилась на 5 тысяч рублей и сегодня составляет в среднем 25 тысяч рублей. При этом большей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и студии.