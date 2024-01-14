В Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость аренды жилья увеличилась на 5 тысяч рублей и сегодня составляет в среднем 25 тысяч рублей. При этом большей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и студии.