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Updated Сегодня, 06:39

В Тюмени в два раза увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры

В Тюмени увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры

14 января 2024, 06:37
Фото: 1MI

В Тюмени в два раза увеличился спрос на студии и однокомнатные квартиры

В декабре общее число сделок по покупке недвижимости превысило показатели ноября в два раза, в новостройках — на 30%.

По словам аналитиков группы компаний «ТИС», 90% сделок были оформлены в ипотеку. Рост числа покупателей квартир эксперты объясняют повышением в декабре ключевой ставки Центробанка, следствием которой может стать увеличение ипотечных ставок и ужесточение условий оформления кредита, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за последний год стоимость аренды жилья увеличилась на 5 тысяч рублей и сегодня составляет в среднем 25 тысяч рублей. При этом большей популярностью пользуются однокомнатные квартиры и студии.

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