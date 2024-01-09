Тюменцам рассказали, как изменятся цены на квартиры в этом году

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
В 2023 году подорожание квартир спровоцировал рост ипотечной ставки. Из-за этого тюменцы бросились заключать сделки на наиболее выгодных условиях.
В 2024 году, утверждает Ишкиев, стоимость вторичного жилья в старом фонде может снизиться на 10-20%, но на первичном рынке значительных изменений можно не ждать. Это связано в том числе и с тем, что у застройщиков заключены с банками контракты, не рассчитанные на внесение изменений.
«Есть высокая вероятность, что застройщики будут проводить локальные акции и скидки. Более качественные квартиры вторичного сегмента если и подешевеют, то незначительно — примерно на 5%. А вот жилье в старом фонде, с невостребованными планировками и не в престижных районах может резко обвалиться в цене», — отметил эксперт.
Он подчеркнул, что до завершения действия программы льготной ипотеки — 1 июля, рынок будет развиваться без значительных изменений, но что произойдет в дальнейшем — остается вопросом.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Эксперты рассказали, с чем это связано.