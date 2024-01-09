Тюменцам рассказали, как изменятся цены на квартиры в этом году

В 2024 году, утверждает Ишкиев, стоимость вторичного жилья в старом фонде может снизиться на 10-20%, но на первичном рынке значительных изменений можно не ждать. Это связано в том числе и с тем, что у застройщиков заключены с банками контракты, не рассчитанные на внесение изменений.