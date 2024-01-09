nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 04:05

Updated Сегодня, 04:05

Эксперт рассказал, что ждет цены на квартиры в 2024 году

Тюменцам рассказали, как изменятся цены на квартиры в этом году

9 января 2024, 03:50
Фото: 1MI

Эксперт рассказал, что ждет цены на квартиры в 2024 году

Есть вероятность, что в этом году в Тюмени изменится стоимость вторичного жилья. О том, что ждет покупателей недвижимости, рассказал руководитель отдела продаж компании «Этажи» Ильнур Ишкиев РБК Тюмень.

В 2023 году подорожание квартир спровоцировал рост ипотечной ставки. Из-за этого тюменцы бросились заключать сделки на наиболее выгодных условиях.

В 2024 году, утверждает Ишкиев, стоимость вторичного жилья в старом фонде может снизиться на 10-20%, но на первичном рынке значительных изменений можно не ждать. Это связано в том числе и с тем, что у застройщиков заключены с банками контракты, не рассчитанные на внесение изменений.

Эксперты рассказали, на сколько за год подорожали квартиры в Тюмени
Узнать подробнее
«Есть высокая вероятность, что застройщики будут проводить локальные акции и скидки. Более качественные квартиры вторичного сегмента если и подешевеют, то незначительно — примерно на 5%. А вот жилье в старом фонде, с невостребованными планировками и не в престижных районах может резко обвалиться в цене», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что до завершения действия программы льготной ипотеки — 1 июля, рынок будет развиваться без значительных изменений, но что произойдет в дальнейшем — остается вопросом.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени вырос спрос на долгосрочную аренду квартир. Эксперты рассказали, с чем это связано.

Читайте также:
Сотни беженцев из Украины получили квартиры в Тюменской областиВ Тюмени рекордно подорожала аренда однокомнатных квартирВ Тюмени построили новый дом на более чем 600 квартир
#Общество#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Ипотека#Анализ рынка недвижимости#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Придется экономить ресурс?»: эксперты строят неутешительные прогнозы на будущее Туры
Сегодня, 06:55
Тюменцы ждут по два часа общественный транспорт из-за новой схемы движения автобусов
Сегодня, 04:37
В Тюмени выставили на продажу крупный торговый центр
Сегодня, 04:31
«Неделя на восстановление»: как тюменцам вернуться в рабочий режим после праздников
Сегодня, 07:40
На Тюмень надвигается опасная погода
Сегодня, 01:11
Тюменский астролог рассказала, что ждет знаки Зодиака в 2024 году
Сегодня, 01:02