На банкротных торгах выросло количество квартир тюменцев

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:16
Updated Сегодня, 03:16
В 2022 году начальная минимальная цена составляла 6.5 миллиона рублей, а уже в 2023 — 3.9 миллиона. Яковлев утверждает, что это связано с уменьшением площади продаваемых помещений со 152 до 63.5 квадратных метра.
При том, что средняя стоимость квартир в Тюмени в 2023 году составляла 6.1 миллиона рублей, при покупке на банкротных торгах можно было сэкономить более 2 миллионов.
За период с января по декабрь 2023 года на банкротные торги было выставлено 22 квартиры — это на 340% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, так как тогда их было всего 5.
Юрист Дарья Эйвеман считает, что повышенный спрос к торгам у тюменцев связан с поиском новых методов инвестиций, так как на торгах кроме недвижимости продают автомобили, мебель и технику.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар». Владелец бизнеса готов поторговаться с потенциальным покупателем.