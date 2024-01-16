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Updated Сегодня, 03:16

На банкротных торгах в Тюмени выросло количество квартир

На банкротных торгах выросло количество квартир тюменцев

16 января 2024, 03:14
Фото: 1MI

На банкротных торгах в Тюмени выросло количество квартир

Начальная минимальная цена недвижимости на торгах при этом снизилась почти в два раза. Об обстановке на банкротных торгах рассказал эксперт «Росэлторга» Владимир Яковлев РБК Тюмень.

В 2022 году начальная минимальная цена составляла 6.5 миллиона рублей, а уже в 2023 — 3.9 миллиона. Яковлев утверждает, что это связано с уменьшением площади продаваемых помещений со 152 до 63.5 квадратных метра.

При том, что средняя стоимость квартир в Тюмени в 2023 году составляла 6.1 миллиона рублей, при покупке на банкротных торгах можно было сэкономить более 2 миллионов.

За период с января по декабрь 2023 года на банкротные торги было выставлено 22 квартиры — это на 340% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, так как тогда их было всего 5.

Юрист Дарья Эйвеман считает, что повышенный спрос к торгам у тюменцев связан с поиском новых методов инвестиций, так как на торгах кроме недвижимости продают автомобили, мебель и технику.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени на продажу выставили торговый центр «Боливар». Владелец бизнеса готов поторговаться с потенциальным покупателем.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Торги#Инвестиции#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
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