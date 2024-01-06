В Тюмени почти за 4 миллиона рублей продают известное заведение на тюменском Арбате

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
«Продается действующий бизнеc в центрe Тюмени На пешеходной улицe (Арбат города Тюмени) Дзержинскогo, 31. Стоимость 3 миллиона 800 тысяч рублей. Полностью выстроенная модель бизнеса, выстроены каналы продвижения, подключены требуемые сервисы (от карт до доставки)», — указано в объявлении.
В стоимость входят оборудование, договоры c поставщиками, обслуживающими организациями и переуступка договора франшизы, сопровождение в течение месяца — полная поддержка, консультация, помощь, по ведению бизнеса.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу выставлена база отдыха Udacha, расположенная в деревне Якуши. Ее стоимость составляет 290 миллионов рублей.