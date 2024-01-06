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Published Сегодня, 05:05

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Updated Сегодня, 05:09

На улице Дзержинского в Тюмени продают известную закусочную

В Тюмени почти за 4 миллиона рублей продают известное заведение на тюменском Арбате

6 января 2024, 05:05
Фото: Администрация Тюмени

На улице Дзержинского в Тюмени продают известную закусочную

На продажу выставлена закусочная «ЧебурекМи», расположенная на пешеходной улице Дзержинского. Соответствующее объявление размещено на портале Авито.
«Продается действующий бизнеc в центрe Тюмени На пешеходной улицe (Арбат города Тюмени) Дзержинскогo, 31. Стоимость 3 миллиона 800 тысяч рублей. Полностью выстроенная модель бизнеса, выстроены каналы продвижения, подключены требуемые сервисы (от карт до доставки)», — указано в объявлении.

В стоимость входят оборудование, договоры c поставщиками, обслуживающими организациями и переуступка договора франшизы, сопровождение в течение месяца — полная поддержка, консультация, помощь, по ведению бизнеса.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на продажу выставлена база отдыха Udacha, расположенная в деревне Якуши. Ее стоимость составляет 290 миллионов рублей.

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