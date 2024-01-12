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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:44

Updated Сегодня, 06:44

Рост цен на куриные яйца в Тюмени продолжился

Цены упали, но не везде: где в Тюменской области продают самые дорогие яйца?

12 января 2024, 06:08
Фото: 1MI

Рост цен на куриные яйца в Тюмени продолжился

В Тюменской области в некоторых торговых точках снизились цены на яйца — стоимость десятка в среднем составляет от 99 до 120 рублей.
Фото: ЧС Тюмень

Однако в некоторых торговых точках цена за десяток яиц превышает 140 рублей. О высоких ценах сообщают, в частности, жители Ишима.

«В гипермаркете „Магнит“ десяток стоит 139 рублей, в „Низкоцене“ — 147 рублей», — сообщают ишимцы.

Жители Тюмени тоже отмечают, что снизилась стоимость яиц не во всех торговых точках — от 129 до 189 рублей придется отдать за десяток яиц в магазинах «Монетка», «Магнит» и «Пятерочка». На рынке «Михайловский» и вовсе два десятка яиц продают за 350 рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские торговые точки начали снижать цены на яйца. Десяток яиц категории С1 в гипермаркетах продают по 99 — 119 рублей, отборные стоят от 120 до 140 рублей за десяток.

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