Цены упали, но не везде: где в Тюменской области продают самые дорогие яйца?

Жители Тюмени тоже отмечают, что снизилась стоимость яиц не во всех торговых точках — от 129 до 189 рублей придется отдать за десяток яиц в магазинах «Монетка», «Магнит» и «Пятерочка». На рынке «Михайловский» и вовсе два десятка яиц продают за 350 рублей.