Цены упали, но не везде: где в Тюменской области продают самые дорогие яйца?

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
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Updated Сегодня, 06:44
Однако в некоторых торговых точках цена за десяток яиц превышает 140 рублей. О высоких ценах сообщают, в частности, жители Ишима.
«В гипермаркете „Магнит“ десяток стоит 139 рублей, в „Низкоцене“ — 147 рублей», — сообщают ишимцы.
Жители Тюмени тоже отмечают, что снизилась стоимость яиц не во всех торговых точках — от 129 до 189 рублей придется отдать за десяток яиц в магазинах «Монетка», «Магнит» и «Пятерочка». На рынке «Михайловский» и вовсе два десятка яиц продают за 350 рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские торговые точки начали снижать цены на яйца. Десяток яиц категории С1 в гипермаркетах продают по 99 — 119 рублей, отборные стоят от 120 до 140 рублей за десяток.