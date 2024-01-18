Цена квадратного метра в тюменских новостройках снизилась впервые за 10 лет

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
«По итогам декабря 2023 года удельная цена показала снижение на 1,42%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 15%», — отметили аналитики агентства «Этажи» в ежемесячном отчете.
Источник в объединении риэлторов Тюменской области рассказал Ura.ru, что подобная ситуация сложилась впервые за десять лет.
«Ожидали совсем другого. На ажиотажных пиках в 2023 году тюменцы фактически выбрали на рынке все более или менее бюджетные квартиры. Казалось, удельная цена должна вырасти. Однако рынок остывает и снижение стоимости квадрата тому подтверждение», — поделился собеседник.
Застройщики же считают, что цены на новое жилье снизились ненадолго, а рынок жилья стабилизируется в ближайшие несколько месяцев.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский рынок недвижимости может потерять треть инвесторов. Некоторые из них заработали за 2023 год гораздо меньше, чем планировали.