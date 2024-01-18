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Published Сегодня, 03:34

Modified Сегодня, 03:36

Updated Сегодня, 03:36

В Тюмени снизилась цена квадратного метра в новостройках

Цена квадратного метра в тюменских новостройках снизилась впервые за 10 лет

18 января 2024, 03:34
Фото: 1MI

В Тюмени снизилась цена квадратного метра в новостройках

Стоимость «квадрата» снизилась на 1,42%. Эксперты рассказали, надолго ли это.
«По итогам декабря 2023 года удельная цена показала снижение на 1,42%. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого года удельная цена увеличилась на 15%», — отметили аналитики агентства «Этажи» в ежемесячном отчете.

Источник в объединении риэлторов Тюменской области рассказал Ura.ru, что подобная ситуация сложилась впервые за десять лет.

«Ожидали совсем другого. На ажиотажных пиках в 2023 году тюменцы фактически выбрали на рынке все более или менее бюджетные квартиры. Казалось, удельная цена должна вырасти. Однако рынок остывает и снижение стоимости квадрата тому подтверждение», — поделился собеседник.

Застройщики же считают, что цены на новое жилье снизились ненадолго, а рынок жилья стабилизируется в ближайшие несколько месяцев.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский рынок недвижимости может потерять треть инвесторов. Некоторые из них заработали за 2023 год гораздо меньше, чем планировали.

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#Общество#Экономика#Тюмень#Недвижимость#Тюменская область#Новости тюмени#Цены#Квартиры#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
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