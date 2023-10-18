Недвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукцион

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Ранее за арестованное имущество планировалось получить 21 млн руб. Однако Земля и нежилая недвижимость, находящаяся в Боровском и оцененная в 3,5 млн руб. будет снята с торгов. Напомним, что общий долг бизнесмена перед государством составляет 255 миллионов рублей.
Такой долг скопился в промежуток с 2012 по 2016 год. Тогда владелец компании «Севертранссервис» разработал способ уклонения от налоговой системы. В 2019 и 2020 годах были осуждены два экс-директора компании, которые помогали Грязных проводить преступные махинации. Третий же сумел избежать наказания, так как истек срок уголовного преследования.
Напомним, весной 2021 принадлежавшее компании имущество было арестовано. Его оценинили в 200 млн руб.