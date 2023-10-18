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Недвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукцион

Недвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукцион

18 октября 2023, 14:59
Фото: 1MI
На торгах выставлены 10 офисных помещений, находящихся в центре Тюмени. Ранее они принадлежали бизнесмену Владимиру Грязных. Однако из-за крупного долга имущество было арестовано.

Ранее за арестованное имущество планировалось получить 21 млн руб. Однако Земля и нежилая недвижимость, находящаяся в Боровском и оцененная в 3,5 млн руб. будет снята с торгов. Напомним, что общий долг бизнесмена перед государством составляет 255 миллионов рублей.

Такой долг скопился в промежуток с 2012 по 2016 год. Тогда владелец компании «Севертранссервис» разработал способ уклонения от налоговой системы. В 2019 и 2020 годах были осуждены два экс-директора компании, которые помогали Грязных проводить преступные махинации. Третий же сумел избежать наказания, так как истек срок уголовного преследования.

Напомним, весной 2021 принадлежавшее компании имущество было арестовано. Его оценинили в 200 млн руб.

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#Тюмень#Недвижимость#Долг#Арест#Аукцион#Имущество#Бизнесмен#Торговля#Дмитрий Балобанов
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