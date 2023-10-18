Недвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукцион

Такой долг скопился в промежуток с 2012 по 2016 год. Тогда владелец компании «Севертранссервис» разработал способ уклонения от налоговой системы. В 2019 и 2020 годах были осуждены два экс-директора компании, которые помогали Грязных проводить преступные махинации. Третий же сумел избежать наказания, так как истек срок уголовного преследования.