Объявление о продаже ориентала опубликовано на «Авито». В описании сказано, что «кот из недр Ада» по имени Бенжамин Франклин подойдет тем, кому надоела скучная жизнь. Он привит, кастрирован, умеет носить игрушки в зубах и приучен к лотку.