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Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:33

Updated Сегодня, 15:33

«Будет держать на когте весь дом»: в Тюмени продают кота за миллион рублей

«Будет держать на когте весь дом»: в Тюмени продают кота за миллион рублей

17 января 2024, 15:25
Фото: 1MI
В Тюмени за один миллион рублей продают кота ориентальной породы. По словам хозяйки питомца, высокая цена оправдана ежемесячными расходами на него, в которые включены траты на корм, наполнитель и сеансы у «психиатра для всей семьи».
Фото: Авито

Объявление о продаже ориентала опубликовано на «Авито». В описании сказано, что «кот из недр Ада» по имени Бенжамин Франклин подойдет тем, кому надоела скучная жизнь. Он привит, кастрирован, умеет носить игрушки в зубах и приучен к лотку.

В списке «достоинств» питомца — раскопки в туалете «со звуком разрушающегося здания», умение «орать голосом чайки», лазить по столу и включать плиту, хороший аппетит и боевые навыки.

«У него КМС по всем видам боевых искусств и когда вы его заберете, он изобьет всех членов вашей семьи и будет держать на когте весь дом. Захватит какую-нибудь комнату и ни участковый, ни ОМОН, ни армия не помогут вам отвоевать ее обратно. Вы будете жить по его правилам, а если нет, то он заставит вас», — рассказывает о питомце хозяйка.

Также Бенжамин Франклин отличается требовательностью, мстительностью, эгоистичностью и полным отсутствием эмпатии. Спать котик любит только на кровати — рядышком с хозяевами.

«Он любит смотреть на ваши мучения, получает от этого огромное удовольствие. Вы можете проснуться среди ночи от того, что он сидит у вас на груди и ждет пока вы умрете», — делится тюменка.

В качестве бонуса покупателю ориентала предлагают туалет, 60 кг корма и гардероб одежды.

#Ирина Швецова
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