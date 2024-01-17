«Будет держать на когте весь дом»: в Тюмени продают кота за миллион рублей

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
Объявление о продаже ориентала опубликовано на «Авито». В описании сказано, что «кот из недр Ада» по имени Бенжамин Франклин подойдет тем, кому надоела скучная жизнь. Он привит, кастрирован, умеет носить игрушки в зубах и приучен к лотку.
В списке «достоинств» питомца — раскопки в туалете «со звуком разрушающегося здания», умение «орать голосом чайки», лазить по столу и включать плиту, хороший аппетит и боевые навыки.
«У него КМС по всем видам боевых искусств и когда вы его заберете, он изобьет всех членов вашей семьи и будет держать на когте весь дом. Захватит какую-нибудь комнату и ни участковый, ни ОМОН, ни армия не помогут вам отвоевать ее обратно. Вы будете жить по его правилам, а если нет, то он заставит вас», — рассказывает о питомце хозяйка.
Также Бенжамин Франклин отличается требовательностью, мстительностью, эгоистичностью и полным отсутствием эмпатии. Спать котик любит только на кровати — рядышком с хозяевами.
«Он любит смотреть на ваши мучения, получает от этого огромное удовольствие. Вы можете проснуться среди ночи от того, что он сидит у вас на груди и ждет пока вы умрете», — делится тюменка.
В качестве бонуса покупателю ориентала предлагают туалет, 60 кг корма и гардероб одежды.