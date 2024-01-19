Эксперты рассказали, чего ждать от цен на дачи в Тюменской области

Posted Сегодня, 02:44
Published Сегодня, 02:44
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Updated Сегодня, 02:46
Эксперт заявила, что загородный рынок недвижимости в 2024 году будет расти. Все изменения достаточно предсказуемы и очевидно, что они скажутся на стоимости готового и строящегося жилья.
Ожидаемый рост стоимости дач объясняется тем, что земли для застройки остается все меньше. Так, в ушедшем году тюменцы часто покупали участки с ветхим строением, которое полностью меняли на новый дом.
«Даже если на участке стоит старый дом, он, имея выгодное расположение и удаленность, может стоить дороже строительства дачного дома. Загородная недвижимость имеет только прирост к стоимости и никаких спадов цен не ожидается», — рассказала эксперт РБК Тюмень.
Цены на загородную недвижимость выросли не только в Тюменской области, но и во всей стране — в среднем на 10-15%. Это связано с рядом факторов, в числе которых рост спроса на загородный отдых, рост стоимости стройматериалов и рабочей силы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени снизилась цена квадратного метра в новостройках. Это произошло впервые за десять лет.