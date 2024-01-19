nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:44

Published Сегодня, 02:44

Modified Сегодня, 02:46

Updated Сегодня, 02:46

Эксперты рассказали, что будет с ценами на дачи в Тюменской области

Эксперты рассказали, чего ждать от цен на дачи в Тюменской области

19 января 2024, 02:44
Фото: 1MI

Эксперты рассказали, что будет с ценами на дачи в Тюменской области

Изменение цен коснется как самих дач, так и земельных участков. Эксперты уже сейчас видят, к чему это приведет.

Эксперт заявила, что загородный рынок недвижимости в 2024 году будет расти. Все изменения достаточно предсказуемы и очевидно, что они скажутся на стоимости готового и строящегося жилья.

Ожидаемый рост стоимости дач объясняется тем, что земли для застройки остается все меньше. Так, в ушедшем году тюменцы часто покупали участки с ветхим строением, которое полностью меняли на новый дом.

«Даже если на участке стоит старый дом, он, имея выгодное расположение и удаленность, может стоить дороже строительства дачного дома. Загородная недвижимость имеет только прирост к стоимости и никаких спадов цен не ожидается», — рассказала эксперт РБК Тюмень.

Цены на загородную недвижимость выросли не только в Тюменской области, но и во всей стране — в среднем на 10-15%. Это связано с рядом факторов, в числе которых рост спроса на загородный отдых, рост стоимости стройматериалов и рабочей силы.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени снизилась цена квадратного метра в новостройках. Это произошло впервые за десять лет.

На банкротных торгах выросло количество квартир тюменцев
Узнать подробнее
Читайте также:
Тюменский рынок недвижимости может потерять почти треть инвесторов«Квартиру будет не купить?»: как изменится рынок недвижимости к 2024 годуНедвижимость разорившегося тюменского бизнесмена выставили на аукцион
#Общество#Экономика#Недвижимость#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Земельные участки#Стройматериалы#Загородная недвижимость#Продажа недвижимости#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Благодать да и только!»: как тюменцы празднуют Крещение
Вчера, 10:10
«Снова критический уровень»: как на состоянии Туры скажутся Крещенские купания
Вчера, 05:23
В Тюмени нашли счастливчиков, выигравших миллиард в лотерею
Вчера, 07:06
Опасный перекус: тюменцам рассказали, чем вреден обед за рабочим местом
Вчера, 10:13
«Рост составит до 50%»: что подорожает в Тюменской области в 2024 году?
Вчера, 05:18
Старший сержант батальона «Тобол» погиб в зоне СВО
Вчера, 04:26