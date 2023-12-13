«Новая эпидемия?»: как в Тюменской области распространяется ВИЧ

Любопытно, что в период коронавируса, жители Тюменской области и других регионов готовы были биться за тест на наличие вируса, но с ВИЧ такого не происходит. Хотя стоит учитывать, что от коронавируса в мире умерло около 7 миллионов человек, а от последствий ВИЧ 40,4 миллиона. Только в 2022 году от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 630 тысяч человек. Врачи до сих пор говорят о том, что ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем современного здравоохранения.