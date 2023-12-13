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Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Эксперты рассказали, как в Тюменской области распространяется ВИЧ.

«Новая эпидемия?»: как в Тюменской области распространяется ВИЧ

13 декабря 2023, 09:02
Фото: 1MI
Эксперты рассказали, как в Тюменской области распространяется ВИЧ.

Эксперты рассказали, как в Тюменской области распространяется ВИЧ

В Тюменской области на 100 тысяч населения приходится 79 эпизодов заражения ВИЧ. При том регион входит в число субъектов России, где вирус уже вышел за пределы уязвимых групп населения, вирус активно распространяется даже в деревнях и селах. Как бороться с ВИЧ и почему его нельзя искоренить?

Самые популярные способы передачи

В 2022 году в России выявили 71 тысячу новых случаев ВИЧ, а всего в стране почти 1,2 млн людей с ВИЧ. В Тюменской области этот диагноз получили более 17 тысяч человек. В 19 регионах РФ эпидемия ВИЧ уже вышла за пределы уязвимых групп и распространяется среди всего населения и Тюменская область входит в их число.

«И поэтому мы говорим, что сегодня любой житель Тюменской области, вне зависимости, принадлежит ли он к уязвимой группе или нет, должен раз в год, в том числе в рамках диспансеризации, сдать тест на ВИЧ хотя бы для того, чтобы удостовериться, что он здоров», — сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Самый распространенный способ передачи ВИЧ в регионе — незащищенный половой контакт. Причем опасен не только классический его формат, по словам вирусолога Геннадия Уманского, ВИЧ может передаваться в ходе всех видов проникающих сексуальных контактов.

«Мы может говорить о том, что анальный и оральный секс никак не снижают вероятность передачи ВИЧ. А потому использование методов контрацепции, которые защищают обоих партнеров от заражения — это необходимость в любом случае», — говорит врач.

Стоит также отметить, что вероятность заражения женщины от мужчины при половом контакте примерно в три раза выше, чем мужчины от женщины.

«За девять месяцев выявлено 818 ВИЧ-инфицированных больных, из них трое подростков. Наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Тюмени и Тюменском районе, а также в Ишиме», — сообщают в Роспотребнадзоре по Тюменской области.

Врачи также отмечают, что срок выявления ВИЧ у пациентов постепенно растет. Если в начале 2000-х годов 87% ВИЧ-положительных получили диагноз в возрасте от 15 до 29 лет, то к 2010 эта доля снизилась до 44%, к 2021 году около 70% выявленных людей с ВИЧ — это россияне 30—49 лет. Однако это не говорит о том, что люди заражаются вирусом именно в этом возрасте, во много такое «взросление» связано с поздней диагностикой.

«Обследоваться на ВИЧ необходимо до начала половой жизни: желательно,
конечно, узнать ВИЧ-статус свой и своего партнера до вступления с ним в интимные
отношения, даже с применением барьерной контрацепции. А в дальнейшем проходить
исследование регулярно. В случае с данным заболеванием в наши дни нет ничего
важнее, чем знание. Даже при наличии диагноза терапия позволяет жить долгой и
полноценной жизнью, в том числе зачать и родить здорового ребенка», — объясняет
заведующий женской консультацией городской поликлиники №3 врач-акушер-
гинеколог Валентина Ничипорук.
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Осуждение и смертность

Любопытно, что в период коронавируса, жители Тюменской области и других регионов готовы были биться за тест на наличие вируса, но с ВИЧ такого не происходит. Хотя стоит учитывать, что от коронавируса в мире умерло около 7 миллионов человек, а от последствий ВИЧ 40,4 миллиона. Только в 2022 году от причин, связанных с ВИЧ-инфекцией, умерло 630 тысяч человек. Врачи до сих пор говорят о том, что ВИЧ-инфекция остается одной из наиболее серьезных глобальных проблем современного здравоохранения.

По мнению психолога Петра Зосимова, главные причины нежелания людей проверяться на наличие ВИЧ — это стыд и страх.

«Потому что заболеть „короной“ — это не стыдно, у этого заболевания нет такого шлейфа стереотипов, это просто болезнь, которая может настигнуть каждого. С ВИЧ ситуация иная, из-за того, что исторически вирус считался характерным исключительно для наркоманов и гомосексуалистов, его оценка стала резко негативной и начала притягивать клубок характеристик для зараженного. Людям стыдно сдавать текст, потому что они боятся осуждения и бирок, особенно, если результат окажется положительным», — говорит психолог.

Многие тюменцы признаются, что им «стремно» сдавать текст на ВИЧ. Так как в их представлении, желание пройти такую проверку ассоциируется с тем, что человек подверг себя рискованной ситуации — переспал с зараженным. Другие же говорят о том, что они боятся узнать результат теста и потерять свою спокойную и обычную жизнь.

«Эти факторы оказываются сильнее инстинкта самосохранения. Человек готов рискнуть своим здоровьем, чтобы сохранить лицо. При том многие убеждены в том, что вирус их не достанет, если они будут избегать наркотиков и наркоманов — это следствие того ассоциативного шлейфа. При том влияние сдачи теста на репутацию очень характерно для россиян, именно здесь максимально возведено в приоритет мнение общества», — говорит Зосимов.

Стоит отметить, что зараженные люди, знающие о своем диагнозе также испытывают проблемы со стереотипами, захватившими общество. Они боятся сказать о своем заболевании другому и, в лучшем случае, избегают интимных контактов, в худшем — становятся диссидентами и молча заражают других.

«Наиболее тяжелый случай — это когда болезнь отрицают родители зараженного ребенка. У нас в области уже были случаи гибели детей по этой причине. Печально, что многие люди, узнавшие о диагнозе не знали о том, что их партнер был инфицирован, он знал об этом и не сказал, это проблема с которой очень тяжело бороться», — говорит инфекционист Уманский.
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Есть ли жизнь после ВИЧ?

В Роспотребнадзоре рассказали о том, что по мере расширения возможностей медицины, появления новых методов диагностики и терапии ВИЧ-инфекция перешла в разряд контролируемых заболеваний, что дало зараженным шанс прожить долгую жизнь.

«Постоянно разрабатываются и внедряются новые препараты. Так, в 2023 году коллектив российских химиков получил патент на лекарственное средство для лечения ВИЧ в комбинации с противовирусным средством на стадии клинических испытаний оно демонстрирует повышение эффективности лечения за счет снижения вирусной нагрузки», — говорят специалисты.

в 2022 году был разработан и выведен на рынок лекарственный препарат, в составе которого комбинация трех действующих веществ для антиретровирусной терапии в фиксированной дозировке. Для терапии ВИЧ-1- инфекции у взрослых пациентов достаточно принимать одну таблетку в сутки. Эта схема немного упрощает жизнь пациентов.

К тому же давно доказано, что при приеме терапии, которая для зараженных является бесплатной, пара, в которой лишь один является ВИЧ-положительным, может зачать здорового ребенка и сохранить отрицательный ВИЧ-статус для второго партнера.

Анна Захарова уже более 10 лет живет с ВИЧ, она замужем за здоровым мужчиной и имеет здорового ребенка.

«За это спасибо врачам и медицине. Не думаю, что кроме приема лекарств, моя жизнь как-то отличается от жизни других. Я заразилась инфекцией от партнера, который не сказал мне о свое заболевании, поэтому я понимаю, как все это происходит. Хочу сказать, что предохраняться нужно всегда, а сдавать тест на ВИЧ каждый год, тогда вы точно будете спокойны», — советует девушка.

Стоит напомнить, что в Тюменской области тест на ВИЧ можно сдать бесплатно и на анонимных условиях. Также по огороду часто курсируют мобильные пункты, где каждый сможет узнать свою ВИЧ-статус. Главное, не боятся осуждения окружающих и результата текта, каким бы он ни был, жизнь на этом не заканчивается. Важно осознанно относится к своему здоровью и понимать какую ответственность вы несете перед окружающими, не зная о своем ВИЧ-статусе.

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