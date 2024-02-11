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Тюменцам предлагают работать краболовами в Южной Корее

Тюменцев зовут в Южную Корею упаковывать «доширак» и ловить крабов

11 февраля 2024, 05:35
Фото: 1MI

Тюменцам предлагают работать краболовами в Южной Корее

Жителей Тюменской области приглашают на работу в Южную Корею. В Тюмени открылись вакансия разнорабочего на фабрике по производству лапши и вакансия краболовов. Сотрудникам готовы платить от 180 тысяч до 280 тысяч рублей в месяц.

В опубликованных объявлениях указано, что опыт работы не требуется. Работодатели предоставляют бесплатное жилье, питание, униформу. Проезд до места работа сотрудник оплачивает самостоятельно. Обязательное условие — наличие заграничного паспорта.

В обязанности работника на фабрике лапши будет входить упаковка, стикеровка, маркировка лапши быстрого приготовления (рамён), выявление брака.

Будущему краболову предстоит быть готовым к работе в море на островах Вандо и Коджедо. Сотруднику предстоит заниматься ловлей крабов и осьминогов, в плохую погоду — плетением сетей, разбором сетей, сортировкой морского коктейля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 19% и достигла в январе 2024 года 53 тысяч 400 рублей. Наибольший рост заработной платы продемонстрировали сферы «Стратегии, инвестиции, консалтинг» и «Туризм».

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