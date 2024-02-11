Тюменцев зовут в Южную Корею упаковывать «доширак» и ловить крабов

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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В опубликованных объявлениях указано, что опыт работы не требуется. Работодатели предоставляют бесплатное жилье, питание, униформу. Проезд до места работа сотрудник оплачивает самостоятельно. Обязательное условие — наличие заграничного паспорта.
В обязанности работника на фабрике лапши будет входить упаковка, стикеровка, маркировка лапши быстрого приготовления (рамён), выявление брака.
Будущему краболову предстоит быть готовым к работе в море на островах Вандо и Коджедо. Сотруднику предстоит заниматься ловлей крабов и осьминогов, в плохую погоду — плетением сетей, разбором сетей, сортировкой морского коктейля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год средняя предлагаемая заработная плата увеличилась на 19% и достигла в январе 2024 года 53 тысяч 400 рублей. Наибольший рост заработной платы продемонстрировали сферы «Стратегии, инвестиции, консалтинг» и «Туризм».