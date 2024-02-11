Тюменцев зовут в Южную Корею упаковывать «доширак» и ловить крабов

Тюменцам предлагают работать краболовами в Южной Корее

Жителей Тюменской области приглашают на работу в Южную Корею. В Тюмени открылись вакансия разнорабочего на фабрике по производству лапши и вакансия краболовов. Сотрудникам готовы платить от 180 тысяч до 280 тысяч рублей в месяц.