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Менингит

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Февраль
Тюменские врачи раскрыли данные по заболевшим менингитом
16 февраля, 08:18
Прокуратура и СК начали проверку по факту гибели ребенка от менингита
Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту гибели 4-летней девочки от менингококковой инфекции. ЧП произошло на этой неделе в городской больнице Тобольска.
11 февраля, 09:57
В Тюменской области 4-летняя девочка умерла от менингококковой инфекции
11 февраля, 08:55
Июль 2023
В Тюменской области три человека заболели менингитом
Главными признаками инфекции являются высокая температура и сыпь.
28 июля 2023, 12:13
Июнь 2023
В Тюмени от менингита умер один человек
Шесть жителей Тюменской области, в том числе двое детей, заболели в 2022 году менингококковой инфекцией. Один человек скончался.
3 июня 2023, 03:59

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