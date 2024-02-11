Прокуратура и СК начали проверку по факту гибели ребенка от менингита

Тюменская прокуратура проводит проверку по факту смерти 4-летней тоболячки

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту гибели 4-летней девочки от менингококковой инфекции. ЧП произошло на этой неделе в городской больнице Тобольска.