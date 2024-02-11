Прокуратура и СК начали проверку по факту гибели ребенка от менингита

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Глава ведомства Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору организовать мероприятия по установлению фактов «исполнения законодательства о здравоохранении при оказании ребенку медицинской помощи, соблюдения детским садом требований санитарно-эпидемиологического законодательства». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Также проверку по факту ЧП ведет Следственный комитет. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшей трагедии.
Ранее «Наш Город» писал, что о гибели ребенка стало известно из социальных сетей. О смерти 4-летней малышки от менингита сообщила ее тетя.