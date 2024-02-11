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Тюменская прокуратура проводит проверку по факту смерти 4-летней тоболячки

Прокуратура и СК начали проверку по факту гибели ребенка от менингита

11 февраля 2024, 09:57
Фото: 1MI

Тюменская прокуратура проводит проверку по факту смерти 4-летней тоболячки

Прокуратура Тюменской области начала проверку по факту гибели 4-летней девочки от менингококковой инфекции. ЧП произошло на этой неделе в городской больнице Тобольска.
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Дети

Глава ведомства Владислав Московских поручил Тобольскому межрайонному прокурору организовать мероприятия по установлению фактов «исполнения законодательства о здравоохранении при оказании ребенку медицинской помощи, соблюдения детским садом требований санитарно-эпидемиологического законодательства». При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Также проверку по факту ЧП ведет Следственный комитет. Следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшей трагедии.

Ранее «Наш Город» писал, что о гибели ребенка стало известно из социальных сетей. О смерти 4-летней малышки от менингита сообщила ее тетя.

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