Тюменцы стали меньше пить. Причина — рост цен на алкоголь

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средний чек на алкоголь в течение нескольких лет составляет 3 тысячи рублей, несмотря на рост цен на спиртные напитки. По словам директора одного из винных бутиков областной столицы, это объясняется тем, что тюменцы начали переходить на более дешевые алкогольные напитки.