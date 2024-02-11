nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Тюмени стали реже покупать крепкий алкоголь

Тюменцы стали меньше пить. Причина — рост цен на алкоголь

11 февраля 2024, 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени стали реже покупать крепкий алкоголь

За четвертый квартал 2023 года продажи крепкого алкоголя и игристого вина упали на 21-56%. В частности, спрос на водку снизился на 21%, игристое вино — на 25%, на вино — на 56%.

По данным аналитиков сервиса «Контур.Маркет», по сравнению с 2022 годом в минувшем году стоимость водки увеличилась на 13% — до 330 рублей за бутылку, игристые вина подорожали на 57% — до 328 рублей, вино — на 3%, до 418 рублей.

Одновременно с этим увеличились продажи пива — на 7%. Хотя стоимость данного слабоалкогольного напитка выросла на 9% (77 рублей за бутылку).

Эксперты отметили, что пивные напитки и ранее были в лидерах по потреблению, а на падение спроса крепкого алкоголя и вина оказали влияние не только рост цен, но и уход из России из-за санкций популярных брендов, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средний чек на алкоголь в течение нескольких лет составляет 3 тысячи рублей, несмотря на рост цен на спиртные напитки. По словам директора одного из винных бутиков областной столицы, это объясняется тем, что тюменцы начали переходить на более дешевые алкогольные напитки.

Читайте также:
В Тюменской области ВИЧ-инфекцию выявили у 86-летнего пенсионераТюменец разработал способ защиты от вражеских FPV-дроновТюменцев зовут в Южную Корею упаковывать «доширак» и ловить крабов
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Алкоголь#Алкогольная продукция#Новости тюмени#Продажа#Исследования
Подпишитесь
Ситуация изменилась: почему Тюмень больше не привлекательна для мигрантов?
9 февраля, 07:56
Китайский Новый год 2024: когда, где и как встретить в Тюмени
Вчера, 01:05
В Тюмени озвучили список востребованных работников. Им готовы платить более 100 тысяч
Вчера, 06:15
Тест «Великое чувство»: только начитанные тюменцы смогут отгадать книгу по цитате
9 февраля, 06:15
Тюменский бармен рассказал, каким коктейлем эффективнее напоить девушку
9 февраля, 08:03
«И даже в Африку летал»: в зоне СВО погиб боец из тюменского поселка
9 февраля, 10:35