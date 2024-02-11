Тюменцы стали меньше пить. Причина — рост цен на алкоголь

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
По данным аналитиков сервиса «Контур.Маркет», по сравнению с 2022 годом в минувшем году стоимость водки увеличилась на 13% — до 330 рублей за бутылку, игристые вина подорожали на 57% — до 328 рублей, вино — на 3%, до 418 рублей.
Одновременно с этим увеличились продажи пива — на 7%. Хотя стоимость данного слабоалкогольного напитка выросла на 9% (77 рублей за бутылку).
Эксперты отметили, что пивные напитки и ранее были в лидерах по потреблению, а на падение спроса крепкого алкоголя и вина оказали влияние не только рост цен, но и уход из России из-за санкций популярных брендов, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени средний чек на алкоголь в течение нескольких лет составляет 3 тысячи рублей, несмотря на рост цен на спиртные напитки. По словам директора одного из винных бутиков областной столицы, это объясняется тем, что тюменцы начали переходить на более дешевые алкогольные напитки.