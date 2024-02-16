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Тюменские врачи раскрыли данные по заболевшим менингитом

Тюменские врачи раскрыли данные по заболевшим менингитом

16 февраля 2024, 08:18
Фото: 1MI
В Тюменской области ситуация с заболеваемостью менингококковой инфекции остается стабильной. Об этом сообщили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.

По данным ведомства, показатель заболеваемости менингитом в 2023 году составил 0,7 на 100 тысяч населения. Вспышек инфекционного заболевания на территории региона зарегистрировано не было.

«В январе 2024 года в Тюменской области не зарегистрировано случаев заболевания менингококквой инфекцией. Данные за февраль будут сформированы по итогам месяца», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Между тем, неделю назад в Тобольске от менингита скончалась 4-летняя девочка, воспитанница детского сада № 16 им. В. П. Неймышева». По неподтвержденным данным, этот случай заболевания менингококком — не первый в городе. Ранее было выявлено еще несколько заболевших.

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В настоящее время по факту гибели ребенка ведется проверка органами прокуратуры и Следственного комитета. По поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбуждено уголовное дело — дошкольное учреждение, куда ранее ходила погибшая малышка, подозревают в нарушении санитарно-эпидемиологических норм.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2022 году в Тюменской области менингококковой инфекцией заболели шесть жителей региона. Один человек скончался. В 2023 году сообщалось о трех заболевших.

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