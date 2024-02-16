Тюменские врачи раскрыли данные по заболевшим менингитом

Между тем, неделю назад в Тобольске от менингита скончалась 4-летняя девочка, воспитанница детского сада № 16 им. В. П. Неймышева». По неподтвержденным данным, этот случай заболевания менингококком — не первый в городе. Ранее было выявлено еще несколько заболевших.