В Тюмени ради реновации снесут частный сектор. Землю застроят высотками

Реновацию проведут на земельном участке площадью 3,3 гектара. По планам, а течение пяти лет здесь возведут жилой комплекс с домами переменной этажности от 8 до 25 этажей, школа, детсад, площадки для спорта и отдыха. Общий объем строительства составит более 30 тысяч «квадратов».