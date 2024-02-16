В Тюмени ради реновации снесут частный сектор. Землю застроят высотками

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Updated Сегодня, 06:31
Реновацию проведут на земельном участке площадью 3,3 гектара. По планам, а течение пяти лет здесь возведут жилой комплекс с домами переменной этажности от 8 до 25 этажей, школа, детсад, площадки для спорта и отдыха. Общий объем строительства составит более 30 тысяч «квадратов».
Работами по возведению нового жилого комплекса займется «Специализированный застройщик Группа компаний Строительство Бизнес Коммерция» (ООО «СБК»). Компания одержала победу на аукционе, который состоялся в 2023 году и выкупила землю за 19,5 тысяч рублей, увеличив начальную стоимость лота более чем в четыре раза.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в районе пешеходного бульвара на Дзержинского началось строительство нового жилого комплекса. В будущем здесь появятся несколько высоток с подземной парковкой.