В Тюмени перекроют важную дорогу

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1 марта из-за сноса долгостроя будет закрыт для проезда транспортных средств участок дороги по улице Камышинской — от Смоленской до Герцена. Альтернативные маршруты организованы по Герцена, Крупской и Каширской.