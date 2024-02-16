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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:56

Updated Сегодня, 04:56

В Тюмени из-за строительства развязки перекроют федеральную трассу

В Тюмени перекроют важную дорогу

16 февраля 2024, 04:54
Фото: ГИБДД

В Тюмени из-за строительства развязки перекроют федеральную трассу

На Червишевском тракте в районе деревни Патрушева в ночь с 17 на 18 февраля полностью закроют транспорта участок автодороги км 193+844.

Данная мера связана с работами по переустройству линии электроснабжения. Движение будет перекрыто с 00:00 до 04:00 18 февраля. Контролировать транспортный поток будут сотрудники ДПС.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1 марта из-за сноса долгостроя будет закрыт для проезда транспортных средств участок дороги по улице Камышинской — от Смоленской до Герцена. Альтернативные маршруты организованы по Герцена, Крупской и Каширской.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Перекрытие дороги#Новости тюмени
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