В Тюмени перекроют важную дорогу

Posted Сегодня, 04:54
Published Сегодня, 04:54
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Данная мера связана с работами по переустройству линии электроснабжения. Движение будет перекрыто с 00:00 до 04:00 18 февраля. Контролировать транспортный поток будут сотрудники ДПС.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени до 1 марта из-за сноса долгостроя будет закрыт для проезда транспортных средств участок дороги по улице Камышинской — от Смоленской до Герцена. Альтернативные маршруты организованы по Герцена, Крупской и Каширской.