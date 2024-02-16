На пешеходной улице Дзержинского построят высотки

Стоит заметить, что участок в квадрате улиц Дзержинского, Советской и Челюскинцев находится рядом с памятниками архитектуры, а они соответственно имеют свои охранные зоны. Однако данный факт не стал камнем преткновения в вопросе возведения высоток.