На пешеходной улице Дзержинского построят высотки

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Работами занимается компания тюменская компания «Реконструкция-2000». Положительное заключение на проект строительства фирма получила два год назад — в 2022 году. Согласно документу здесь возведут несколько жилых домов со встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом.
Генеральным директором «Реконструкции-2000» является Михаил Вольфсон, глава компании ПСК «ДОМ». В 2022 году он получил на своих активах более 918 миллионов рублей и занял второе место в топе самых богатых людей Тюменской области.
ООО «Реконструкция-2000» на тюменском рынке работает с мая 2001 года. Компания занимается строительством жилых и нежилых помещений, деятельностью, связанной с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора и т. д.
По итогам 2022 года фирма получила выручку в размере 18,5 миллиона рублей, убыток составил 5,5 миллиона.
Стоит заметить, что участок в квадрате улиц Дзержинского, Советской и Челюскинцев находится рядом с памятниками архитектуры, а они соответственно имеют свои охранные зоны. Однако данный факт не стал камнем преткновения в вопросе возведения высоток.
«Представители администрации города собственноручно сняли все существовавшие ограничения. Итог — в историческом центре среди памятников архитектуры вскоре появятся очередные несуразные высотки», — отмечает тюменский урбанист Дмитрий Велижанин.
В администрации города, в свою очередь, пояснили, что решение о застройке данной части города принято с учетом мнения жителей города.
«Мастер-план развития территории в пределах улиц Дзержинского — Осипенко — Челюскинцев — Республики был разработан в 2020 году с учетом результатов и идей конкурсных работ финалистов открытого публичного конкурса на разработку концепции по созданию пешеходной зоны на территории исторического центра, проведенного администрацией города в 2017 году, а также с учетом мнений жителей (гостей) города и других заинтересованных сторон относительно функционального наполнения проектируемой территории, включающей в том числе размещение многоквартирных многоэтажных домов», — сообщили 72.RU в администрации Тюмени.
И добавили, что в 2021 году состоялись публичные слушания по данному вопросы. Замечаний в ходе из проведения не поступало.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени под снос из-за КРТ попадут многоэтажные дома и гаражи в квадрате Елизарова — Холодильная — Харьковская. На их месте построят жилой комплекс, школу, детсад, спортцентры и прочие объекты инфраструктуры.