Когда в Тюмень вернется тепло?

В первый понедельник праздничной рабочей недели, 19 февраля, в областной столице пойдет снег, температура воздуха повысится до -10….-15. Такая погода продержится вплоть до 22 февраля. В праздничный день, 23 февраля, в Тюмени потеплеет до -6….-13. К концу недели и вовсе столбики термометров поднимутся до -3…-4.