Когда в Тюмень вернется тепло?

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
В ночь с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют на юге Тюменской области 37-градусные морозы, днем потепление до -13…-18.
В Тюмени в пятницу и субботу ночью ожидается до -26…-27, в светлое время суток -16…-17. В воскресенье, 18 февраля, днем потеплеет до -13…-14, в вечерние часы столбики термометров покажут -26….-27.
В первый понедельник праздничной рабочей недели, 19 февраля, в областной столице пойдет снег, температура воздуха повысится до -10….-15. Такая погода продержится вплоть до 22 февраля. В праздничный день, 23 февраля, в Тюмени потеплеет до -6….-13. К концу недели и вовсе столбики термометров поднимутся до -3…-4.
В последнюю февральскую неделю в городе установится околонулевая температура воздуха. По прогнозам метеорологов, морозов больше не будет.