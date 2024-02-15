nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:17

Published Сегодня, 08:17

Modified Сегодня, 08:19

Updated Сегодня, 08:19

Морозы в Тюмени отступят к концу недели

Когда в Тюмень вернется тепло?

15 февраля 2024, 08:17
Фото: 1MI

Морозы в Тюмени отступят к концу недели

По прогнозам метеорологов, морозная погода на юге Тюменской области продержится до воскресенья, 18 февраля. В пятницу и субботу в ночные часы столбики термометров будут опускаться до -28…-33, днем максимальная температура воздуха составит -16…-22.

В ночь с субботы на воскресенье синоптики прогнозируют на юге Тюменской области 37-градусные морозы, днем потепление до -13…-18.

В Тюмени в пятницу и субботу ночью ожидается до -26…-27, в светлое время суток -16…-17. В воскресенье, 18 февраля, днем потеплеет до -13…-14, в вечерние часы столбики термометров покажут -26….-27.

Фото: Гисметео

В первый понедельник праздничной рабочей недели, 19 февраля, в областной столице пойдет снег, температура воздуха повысится до -10….-15. Такая погода продержится вплоть до 22 февраля. В праздничный день, 23 февраля, в Тюмени потеплеет до -6….-13. К концу недели и вовсе столбики термометров поднимутся до -3…-4.

В последнюю февральскую неделю в городе установится околонулевая температура воздуха. По прогнозам метеорологов, морозов больше не будет.

Читайте также:
На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машиныИз Тюмени в Ереван начнет летать бюджетный авиаперевозчикВласти расселяют опасный дом на Харьковской, признанный зоной вероятной ЧС
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Погода#Потепление#Морозы
Подпишитесь
«Болезни, вода из батареи и каннибал»: как в тюменских СИЗО содержат заключенных?
Сегодня, 07:01
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Вчера, 02:31
Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево
Сегодня, 06:24
В деревнях Тюменской области зафиксировали очаги бешенства
Сегодня, 06:26
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03