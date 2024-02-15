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На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машины

На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машины

15 февраля 2024, 07:51
Фото: 1MI
На фестивале «Тюменская весна», который состоится в областной столице в марте этого года, будут разыграны ценные призы — автомобили и квартиры. Розыгрыш организуют в рамках викторины «Люби свой край» — претендентами смогут стать граждане, которые правильно ответят на вопросы.

Об этом сообщила на пресс-конференции финансовый директор Благотворительного Фонда развития Тюмени Лариса Зубцова. По ее словам, также на фестивале будет разыграна различная бытовая техника, сладости, подарочные билеты на горячие источники, в аквапарк «ЛетоЛето» и т. д.

Фестиваль «Тюменская весна» будет проходить в областной столице в течение нескольких дней. Дата его проведения совпадет с датами выборов президента России. Известно, что на проведения праздника власти потратят порядка 40 миллионов рублей — ранее соответствующие закупки были размещены на портале Госзакупки. Подведение итогов аукциона запланировано на четверг, 15 февраля.

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Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2023 году в Тюмени в день выборов губернатора региона и депутатов районных дум прошел фестиваль «Тюменская осень», в рамках которого состоялась викторина «Zнай свой край». Ее победители выиграли квартиры и автомобили.

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#Общество#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Выборы#Фестивали#Ярмарка#Розыгрыш#Тюменская весна
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