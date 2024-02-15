На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машины

Об этом сообщила на пресс-конференции финансовый директор Благотворительного Фонда развития Тюмени Лариса Зубцова. По ее словам, также на фестивале будет разыграна различная бытовая техника, сладости, подарочные билеты на горячие источники, в аквапарк «ЛетоЛето» и т. д.