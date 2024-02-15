На фестивале «Тюменская весна» тюменцам подарят квартиры и машины

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 08:22
Updated Сегодня, 08:22
Об этом сообщила на пресс-конференции финансовый директор Благотворительного Фонда развития Тюмени Лариса Зубцова. По ее словам, также на фестивале будет разыграна различная бытовая техника, сладости, подарочные билеты на горячие источники, в аквапарк «ЛетоЛето» и т. д.
Фестиваль «Тюменская весна» будет проходить в областной столице в течение нескольких дней. Дата его проведения совпадет с датами выборов президента России. Известно, что на проведения праздника власти потратят порядка 40 миллионов рублей — ранее соответствующие закупки были размещены на портале Госзакупки. Подведение итогов аукциона запланировано на четверг, 15 февраля.
Ранее «Наш Город» писал, что в сентябре 2023 году в Тюмени в день выборов губернатора региона и депутатов районных дум прошел фестиваль «Тюменская осень», в рамках которого состоялась викторина «Zнай свой край». Ее победители выиграли квартиры и автомобили.