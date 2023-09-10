Жительница Тюменской области выиграла квартиру

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
Недвижимость в подарок тюменка получила за правильный ответ на вопрос об Онохинском механике, который установил часы на здании городской Думы в Тюмени.
Победительница работает в Госархиве Тюменской области, у неё большая дружная семья. Женщина рассказала, что всегда ходит на выборы и принимает участие в различных мероприятиях осенних фестивалей. Правильный ответ когда-то слышала, но в момент розыгрыша руководствовалась интуицией. И не ошиблась.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский студент-медик выиграл первый автомобиль в рамках викторины «Zнай свой край». Молодой человек верно ответил на все вопросы с прямом эфире телеканала «Тюменское время».