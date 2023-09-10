Жительница Тюменской области выиграла квартиру

Победительница работает в Госархиве Тюменской области, у неё большая дружная семья. Женщина рассказала, что всегда ходит на выборы и принимает участие в различных мероприятиях осенних фестивалей. Правильный ответ когда-то слышала, но в момент розыгрыша руководствовалась интуицией. И не ошиблась.