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Жительница Тюменской области выиграла квартиру

Жительница Тюменской области выиграла квартиру

10 сентября 2023, 07:25
Фото: 1MI
Жительница поселка Богандинский Тюменского района Татьяна Белоносова выиграла квартиру, ответив правильно на все вопросы тематической викторины «Zнай свой край». Об этом сообщили в администрации Тюменского района.

Недвижимость в подарок тюменка получила за правильный ответ на вопрос об Онохинском механике, который установил часы на здании городской Думы в Тюмени.

Победительница работает в Госархиве Тюменской области, у неё большая дружная семья. Женщина рассказала, что всегда ходит на выборы и принимает участие в различных мероприятиях осенних фестивалей. Правильный ответ когда-то слышала, но в момент розыгрыша руководствовалась интуицией. И не ошиблась.

Как в Тюмени проходит день выборов
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Ранее «Наш Город» писал, что тюменский студент-медик выиграл первый автомобиль в рамках викторины «Zнай свой край». Молодой человек верно ответил на все вопросы с прямом эфире телеканала «Тюменское время».

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