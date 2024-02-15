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Особняк купца Панкратьева отреставрируют в Тюмени до конца года

Бизнесмен вложит в реставрацию исторического особняка в Тюмени 50 миллионов рублей

15 февраля 2024, 05:57
Фото: 2 ГИС

Особняк купца Панкратьева отреставрируют в Тюмени до конца года

Тюменский памятник архитектуры «Дом Н. Л. Панкратьева» планируют отреставрировать до конца этого года. По предварительным данным, стоимость работ составит 50 миллионов рублей. Об этом рассказал основатель редевелоперской компании «Колесник» Сергей Колесник.

По его словам, в настоящее время проект уже подготовлен и отправлен на рассмотрение в комитет по охране историко-культурного наследия Тюменской области. Согласование проекта запланировано на февраль.

«При идеальном сценарии уже к концу этого года мы сможем передать помещения арендаторам. После согласования проекта на объекте начнутся работы», — рассказал Сергей Колесник РБК Тюмень.
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Ранее «Наш Город» писал, что в памятнике архитектуры «Дом Н. Л. Панкратьева» в Тюмени планируют открыть заведения общепита. На первом этаже здания откроют ресторан и небольшой бар (кофейню), на втором этаже — винный бар. Аукцион по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» состоялся январе прошлого года. Победу одержал глава редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник. Он выкупил здание за 33,3 миллиона рублей.

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