Бизнесмен вложит в реставрацию исторического особняка в Тюмени 50 миллионов рублей

Posted Сегодня, 05:57
Published Сегодня, 05:57
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По его словам, в настоящее время проект уже подготовлен и отправлен на рассмотрение в комитет по охране историко-культурного наследия Тюменской области. Согласование проекта запланировано на февраль.
«При идеальном сценарии уже к концу этого года мы сможем передать помещения арендаторам. После согласования проекта на объекте начнутся работы», — рассказал Сергей Колесник РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в памятнике архитектуры «Дом Н. Л. Панкратьева» в Тюмени планируют открыть заведения общепита. На первом этаже здания откроют ресторан и небольшой бар (кофейню), на втором этаже — винный бар. Аукцион по продаже «Дома Н. Л. Панкратьева» состоялся январе прошлого года. Победу одержал глава редевелоперской компании «Колесник. Девелопмент» Сергей Колесник. Он выкупил здание за 33,3 миллиона рублей.