Архитектурный ансамбль «Вознесенский» повышает процент агентского вознаграждения

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
Профессиональный подход позволяет найти лучшие варианты под индивидуальные запросы клиента. Кроме того, специалисты подбирают самые выгодные условия ипотечного кредитования, консультируют и оказывают помощь на протяжении всей сделки.
Коммуникабельность, отзывчивость и умение предложить наиболее подходящие варианты для самых взыскательных клиентов — отличительные качества профессионалов. Тюменские застройщики высоко ценят работу опытных агентов, благодаря которым клиенты становятся обладателями лучших квартир.
«Специалисты по недвижимости — важнейшее звено в структуре работы застройщика. Сегмент элитной недвижимости требует особого подхода, так как здесь важно учитывать требовательные вкусы, тонкие нюансы и пожелания будущих собственников. Наша команда ценит заинтересованность и труд профессионалов, и поэтому мы повышаем процент агентского вознаграждения до 3%», — рассказывает Михаил Гоцык, коммерческий директор СЗ «Восток Девелопмент».
Рассмотрим расчет комиссии на примере продажи недвижимости в Архитектурном ансамбле «Вознесенский». Средний размер агентского вознаграждения составит:
Уникальный проект в неоклассическом стиле, автор которого — известный московский архитектор Михаил Филиппов — отражение исторических ценностей Тюмени. Архитектурный ансамбль расположен в знаковой части города: из окон домов открывается живописный вид на набережную и Мост влюбленных, поблизости — Вознесенско-Георгиевский храм. Малоэтажная застройка в лучших архитектурных традициях, тихие закрытые дворы, благоухающие сады и обилие зелени создают гармоничное приватное пространство, наполненное благородством.
Здесь гармонично сплелись воедино тишина, спокойствие, размеренность и современная городская инфраструктура, в основе которой — технологичные решения и абсолютный комфорт.
Открыта продажа квартир второй очереди Архитектурного ансамбля. Представлено более 100 различных планировок, которые позволят воплотить лучший индивидуальный сценарий жизни.
Каждая квартира — это уникальное планировочное решение: в наличии двухуровневые квартиры, хай-флэт, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную.
тел.: +7(3452)68-10-10
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