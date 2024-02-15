Архитектурный ансамбль «Вознесенский» повышает процент агентского вознаграждения

«Специалисты по недвижимости — важнейшее звено в структуре работы застройщика. Сегмент элитной недвижимости требует особого подхода, так как здесь важно учитывать требовательные вкусы, тонкие нюансы и пожелания будущих собственников. Наша команда ценит заинтересованность и труд профессионалов, и поэтому мы повышаем процент агентского вознаграждения до 3%», — рассказывает Михаил Гоцык, коммерческий директор СЗ «Восток Девелопмент».