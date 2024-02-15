nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:20

Published Сегодня, 05:20

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Архитектурный ансамбль «Вознесенский» повышает процент агентского вознаграждения

Архитектурный ансамбль «Вознесенский» повышает процент агентского вознаграждения

15 февраля 2024, 05:20
Реклама. ООО «СЗ Восток Девелопмент» . erid: LjN8Kcg3C
Пожалуй, в наше время невозможно представить сферу недвижимости без специалистов, от которых во многом зависит реализация объектов, возводимых застройщиками. Важные профессиональные навыки агентов по недвижимости помогают компаниям выстроить процесс успешного взаимодействия с будущими собственниками

Профессиональный подход позволяет найти лучшие варианты под индивидуальные запросы клиента. Кроме того, специалисты подбирают самые выгодные условия ипотечного кредитования, консультируют и оказывают помощь на протяжении всей сделки.

Коммуникабельность, отзывчивость и умение предложить наиболее подходящие варианты для самых взыскательных клиентов — отличительные качества профессионалов. Тюменские застройщики высоко ценят работу опытных агентов, благодаря которым клиенты становятся обладателями лучших квартир.

«Специалисты по недвижимости — важнейшее звено в структуре работы застройщика. Сегмент элитной недвижимости требует особого подхода, так как здесь важно учитывать требовательные вкусы, тонкие нюансы и пожелания будущих собственников. Наша команда ценит заинтересованность и труд профессионалов, и поэтому мы повышаем процент агентского вознаграждения до 3%», — рассказывает Михаил Гоцык, коммерческий директор СЗ «Восток Девелопмент».

Рассмотрим расчет комиссии на примере продажи недвижимости в Архитектурном ансамбле «Вознесенский». Средний размер агентского вознаграждения составит:

  • при продаже однокомнатной квартиры — 300 000 рублей;
  • двухкомнатной квартиры — 450 000 рублей;
  • трехкомнатной квартиры — 600 000 рублей.

Уникальный проект в неоклассическом стиле, автор которого — известный московский архитектор Михаил Филиппов — отражение исторических ценностей Тюмени. Архитектурный ансамбль расположен в знаковой части города: из окон домов открывается живописный вид на набережную и Мост влюбленных, поблизости — Вознесенско-Георгиевский храм. Малоэтажная застройка в лучших архитектурных традициях, тихие закрытые дворы, благоухающие сады и обилие зелени создают гармоничное приватное пространство, наполненное благородством.

Здесь гармонично сплелись воедино тишина, спокойствие, размеренность и современная городская инфраструктура, в основе которой — технологичные решения и абсолютный комфорт.

Открыта продажа квартир второй очереди Архитектурного ансамбля. Представлено более 100 различных планировок, которые позволят воплотить лучший индивидуальный сценарий жизни.

Каждая квартира — это уникальное планировочное решение: в наличии двухуровневые квартиры, хай-флэт, квартиры с каминами, террасами, уютные однокомнатные квартиры и студии, а также просторные пентхаусы с панорамным видом на Мост влюбленных, яблоневые сады и Вознесенскую набережную.

тел.: +7(3452)68-10-10

Больше информации в группе Телеграмм

Viber. WhatsApp/ Telegram: +7 996 640 38 08

Реклама. ООО «СЗ Восток Девелопмент»

Проектные декларации на сайте наш. дом.рф.

Читайте также:
1000 рублей за поездку: в Тюмени взлетели цены на такси из-за непогодыСиноптики обещают тюменцам усиление морозаДва микрорайона в Тюмени свяжут новой дорогой
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени
Подпишитесь
«Ольга могла помочь»: как на тюменской Туре сказалось влияние северного циклона
Вчера, 07:01
«Любите и слушайте»: психолог рассказал тюменцам, как сохранить отношения
Вчера, 09:07
«Посадили ребенка»: адвокат «банды азербайджанцев» раскритиковал тюменского судью
Вчера, 02:31
«Устроим гонку!»: смогут ли тюменские сотрудники ГИБДД на «китайцах» догнать лихачей
Вчера, 08:23
Ложь про ЗОЖ: в райдере тюменского рэпера-зожника нашли сигареты и виски
Вчера, 06:28
Первое жилье: в центре Тюмени строят оптимальный для студентов ЖК
Вчера, 12:03