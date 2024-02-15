В Тюменской области нашли тонны опасного молока и мясных полуфабрикатов

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
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Updated Сегодня, 05:40
По данным управления Россельхознадзора по Тюменской области, предприятие отправило на реализацию в торговые точки Свердловской, Московской, Курской областей, Москвы и Санкт-Петербурга 116 молочной продукции и 80 тонн полуфабрикатов из мяса птицы.
«Вся молочная продукция выработана из сырья, поступившего из Республики Беларусь, мясная — полуфабрикаты из мяса птицы, поступившего из Республики Казахстан. Вышеуказанная продукция была добавлена уполномоченными лицами предприятия в журнал входной продукции по бумажным ВСД, что является признаком легализации продукции неизвестного происхождения», — пояснили в ведомстве.
В связи с нарушением законодательства, ООО «Северная звезда» было признано фантомным предприятием, его регистрацию в системе ФГИС «Меркурий» аннулировали.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 2023 году было выявлено около 700 тонн продукции, произведенной из неизвестного сырья. В том числе сосисок, сыра, рыбы, молочной продукции.