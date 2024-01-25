nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:12

Published Сегодня, 04:12

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

В Тюменской области тонны продукции произвели из неизвестного сырья

В Тюменской области выявили почти 700 тонн продукции из неизвестного сырья

25 января 2024, 04:12
Фото: 1MI

В Тюменской области тонны продукции произвели из неизвестного сырья

На продукцию из неизвестного сырья как правило отсутствуют соответствующие документы. В 2023 году в этом особенно отличились две компании.

За 2023 год в Тюменской области выявили 679.35 тонны продукции, произведенной из неизвестного сырья. Об этом рассказали специалисты регионального Управления Россельхознадзора РБК Тюмень.

Данные о такой продукции специалисты отслеживают в собственной системе «Меркурий». Например, в прошлом году компания «Твоя сеть» направила на реализацию 12 партий продукции из неизвестного сырья — сосиски, сыр и рыбу общим весом в одну тонну. Еще одна компания — «Матушка», ввела в оборот 500 килограммов филе лосося.

На полках тюменских магазинов также замечали фейковое топленое масло белорусского производства. Выяснилось, что производителя «Бел-Мол» не существует.

Ранее «Наш город» сообщал, что производитель из Омутинского района отправлял в челябинскую школу поддельное сливочное масло. В продукции обнаружили растительные жиры.

На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло
Узнать подробнее
Читайте также:
«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на таксиЖелезный конь по цене золота: китайские автомобили в Тюмени подорожали на 11%В Тюмени подешевел iPhone 15. Цены снизились почти в 2 раза
#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Продажа#Продукты#Подделки#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Подорожает на 20%»: эксперты прогнозируют рост цен на такси
Вчера, 09:32
Очные ставки и петиции: работу медиков тюменской инфекционной больницы проверит СК
Вчера, 09:20
Звезда сериала «Слово пацана» высказался о Тюмени
Вчера, 04:36
Тюменец требует взыскать с организаторов «голой» вечеринки в Мутаборе миллиард рублей
Вчера, 01:01
«Падение спроса и отмена льгот»: какие изменения ждут рынок недвижимости
Вчера, 07:04
«Настоящий батяня-комбат»: на СВО погиб выпускник ТВВИКУ с позывным «Тюмень»
23 января, 12:35