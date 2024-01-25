В Тюменской области выявили почти 700 тонн продукции из неизвестного сырья

Данные о такой продукции специалисты отслеживают в собственной системе «Меркурий». Например, в прошлом году компания «Твоя сеть» направила на реализацию 12 партий продукции из неизвестного сырья — сосиски, сыр и рыбу общим весом в одну тонну. Еще одна компания — «Матушка», ввела в оборот 500 килограммов филе лосося.