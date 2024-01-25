В Тюменской области выявили почти 700 тонн продукции из неизвестного сырья

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
За 2023 год в Тюменской области выявили 679.35 тонны продукции, произведенной из неизвестного сырья. Об этом рассказали специалисты регионального Управления Россельхознадзора РБК Тюмень.
Данные о такой продукции специалисты отслеживают в собственной системе «Меркурий». Например, в прошлом году компания «Твоя сеть» направила на реализацию 12 партий продукции из неизвестного сырья — сосиски, сыр и рыбу общим весом в одну тонну. Еще одна компания — «Матушка», ввела в оборот 500 килограммов филе лосося.
На полках тюменских магазинов также замечали фейковое топленое масло белорусского производства. Выяснилось, что производителя «Бел-Мол» не существует.
Ранее «Наш город» сообщал, что производитель из Омутинского района отправлял в челябинскую школу поддельное сливочное масло. В продукции обнаружили растительные жиры.