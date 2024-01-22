nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:54

Published Сегодня, 03:54

Modified Сегодня, 03:56

Updated Сегодня, 03:56

В январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло

На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло

22 января 2024, 03:54
Фото: 1MI

В январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло

За 2023 год сливочное масло подорожало на 4%, еще один скачок цен произошел в январе. Эксперты рассказали РБК Тюмень, почему это произошло и чего ждать от цены на продукт в 2024 году.

Самый сильный скачок цены на сливочное масло произошел в марте 2022 года, когда розничная цена поднялась на 100 рублей.

«Это можно считать галопирующей „сливочной“ инфляцией. При этом следует отметить, что ценовая стратегия в 2023 году отличалась наибольшей устойчивостью к „инфляционным капризам“, и средняя цена за год с января по декабрь 2023 года выросла на 13 рублей», — отметила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.

На стоимости продукта сказались увеличение производственных, транспортных и сельскохозяйственных расходов, но в основном — рост цен на молоко, которое подорожало из-за роста цен на топливо, удобрения и упаковочные материалы.

В Тюмени огурцы и томаты подорожали на 70%
Узнать подробнее

Чернухина прогнозирует, что в 2024 году сливочное масло продолжит расти в цене и ценовой скачок, произошедший в январе — тому подтверждение.

Эксперт также рассказывала, почему в Тюмени подорожал сыр. За последний год его стоимость выросла на 6,9%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко выросла цена на бананы. Всего за год они подорожали на 50%.

Читайте также:
В Тюмени выставили на продажу квартиру без ремонта по цене особнякаРост цен на топливо в Тюмени превысил 10%Тюменский агрохолдинг снизит цены на мясо свинины с помощью новых хряков
#Общество#Экономика#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Цены#Продукты#Стоимость#Любовь Селезнева
Подпишитесь
«Автобусов не будет?»: что известно о забастовке водителей в Тюмени?
19 января, 06:32
Тест «От греха подальше»: знаете ли вы, чего нельзя делать в Крещенские праздники
19 января, 07:51
«Забыли про защиту»: тюменцы стали чаще заражаться венерическими заболеваниями
19 января, 08:26
Эксперты составили топ-5 самых доступных авто в Тюменской области возрастом до 5 лет
19 января, 13:08
В Тюмени вырос спрос на вторичном рынке жилья
19 января, 10:02
«Был простым парнем»: морской пехотинец из многодетной тюменской семьи погиб на СВО
19 января, 08:25