На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
Самый сильный скачок цены на сливочное масло произошел в марте 2022 года, когда розничная цена поднялась на 100 рублей.
«Это можно считать галопирующей „сливочной“ инфляцией. При этом следует отметить, что ценовая стратегия в 2023 году отличалась наибольшей устойчивостью к „инфляционным капризам“, и средняя цена за год с января по декабрь 2023 года выросла на 13 рублей», — отметила заведующая кафедрой коммерции и торгового дела университета «Синергия» Галина Чернухина.
На стоимости продукта сказались увеличение производственных, транспортных и сельскохозяйственных расходов, но в основном — рост цен на молоко, которое подорожало из-за роста цен на топливо, удобрения и упаковочные материалы.
Чернухина прогнозирует, что в 2024 году сливочное масло продолжит расти в цене и ценовой скачок, произошедший в январе — тому подтверждение.
Эксперт также рассказывала, почему в Тюмени подорожал сыр. За последний год его стоимость выросла на 6,9%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени резко выросла цена на бананы. Всего за год они подорожали на 50%.