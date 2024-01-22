На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло

В январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло

За 2023 год сливочное масло подорожало на 4%, еще один скачок цен произошел в январе. Эксперты рассказали РБК Тюмень, почему это произошло и чего ждать от цены на продукт в 2024 году.