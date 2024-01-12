В тюменские магазины попало фейковое топленое масло

Posted Сегодня, 15:11
Published Сегодня, 15:11
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
Речь идет о топленом масле производства ЧУП «Бел-Мол», пишет 72.RU. Но, как оказалось, на самом деле такого предприятия на территории соседнего государства не существует.
«Обозначенный на продукции адрес производителя — Республика Беларусь, Минская область, Молодечно, ул. Нагорная, 7. По данным Роспотребнадзора, по этому адресу предприятие ЧУП „Бел-Мол“ не зарегистрировано. Это юрлицо также отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь. Оборот масла осуществляется без документов, подтверждающих проведение декларирования в установленном порядке», — пояснили областном департаменте потребительского рынка и туризма.
Если такое масло попадется вам на глаза, от его покупки лучше отказаться. Также о факте продажи фальсифицированного продукта нужно сообщить в местное управление Роспотребнадзора.
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