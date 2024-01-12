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Published Сегодня, 15:11

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

В тюменские магазины мог попасть опасный для здоровья продукт

В тюменские магазины попало фейковое топленое масло

12 января 2024, 15:11
Фото: 1MI

В тюменские магазины мог попасть опасный для здоровья продукт

В торговые точки Тюмени могло попасть фальсифицированное топленое масло якобы от белорусского производителя. Фейковый продукт может оказаться в продаже как в небольших магазинах, так и сетевых маркетах.

Речь идет о топленом масле производства ЧУП «Бел-Мол», пишет 72.RU. Но, как оказалось, на самом деле такого предприятия на территории соседнего государства не существует.

«Обозначенный на продукции адрес производителя — Республика Беларусь, Минская область, Молодечно, ул. Нагорная, 7. По данным Роспотребнадзора, по этому адресу предприятие ЧУП „Бел-Мол“ не зарегистрировано. Это юрлицо также отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Республики Беларусь. Оборот масла осуществляется без документов, подтверждающих проведение декларирования в установленном порядке», — пояснили областном департаменте потребительского рынка и туризма.

Если такое масло попадется вам на глаза, от его покупки лучше отказаться. Также о факте продажи фальсифицированного продукта нужно сообщить в местное управление Роспотребнадзора.

Ранее «Наш город» рассказал о самых сомнительных продуктах, которые можно встретить на полках российских магазинов. В список попали не только имитированная икра с колбасой, но даже хлеб и шоколад.

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#Общество#Ирина Швецова#Молочные продукты#Продукты питания
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