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Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево

Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево

15 февраля 2024, 06:24
Фото: 1MI
В московском аэропорту Шереметьво сотни людей не могут добраться до самолетов из-за огромных очередей на стойках регистрации. Видеоролик, демонстрирующий столпотворение, опубликовал на своей странице ВК российский адвокат Андрей Алешкин.
Видео: ВК Андрей Алешкин
«Вот так люди пытаются улететь. Бардак в Шереметьево, как обычно», — сообщил правозащитник.

По данным онлайн-табло Шереметьево, задержаны вылета более двух десятков рейсов, в том числе в Тюмень. Борт отправится из Москвы в Рощино с опозданием более чем на один час — в 9:45 вместо 8:15. Из Рощино в Шереметьево сегодня утром самолет также прибыл с задержкой почти на один час.

Фото: аэропорт Шереметьево

Между тем, международный аэропорт Шереметьево стал лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024». «Воздушные ворота» признали победителем в двух номинациях: «Лучший аэропорт года (среди городов федерального значения)» и «Лучший цифровой аэропорт года».

«Собственные цифровые разработки и комплексные ИТ-решения позволяют аэропорту Шереметьево при высоких объемах пассажирских и грузовых перевозок поддерживать лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания авиакомпаний и пассажиров», — сообщили в пресс-службе Шереметьево.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале февраля произошла массовая задержка рейсов авиакомпании Utair. Опоздание достигало более 10 часов.

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