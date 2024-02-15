Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево

По данным онлайн-табло Шереметьево, задержаны вылета более двух десятков рейсов, в том числе в Тюмень. Борт отправится из Москвы в Рощино с опозданием более чем на один час — в 9:45 вместо 8:15. Из Рощино в Шереметьево сегодня утром самолет также прибыл с задержкой почти на один час.