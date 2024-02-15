Тюменцы не могут добраться до самолета из-за мега-очередей в Шереметьево

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
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Updated Сегодня, 06:26
«Вот так люди пытаются улететь. Бардак в Шереметьево, как обычно», — сообщил правозащитник.
По данным онлайн-табло Шереметьево, задержаны вылета более двух десятков рейсов, в том числе в Тюмень. Борт отправится из Москвы в Рощино с опозданием более чем на один час — в 9:45 вместо 8:15. Из Рощино в Шереметьево сегодня утром самолет также прибыл с задержкой почти на один час.
Между тем, международный аэропорт Шереметьево стал лауреатом Национальной премии «Воздушные ворота России 2024». «Воздушные ворота» признали победителем в двух номинациях: «Лучший аэропорт года (среди городов федерального значения)» и «Лучший цифровой аэропорт года».
«Собственные цифровые разработки и комплексные ИТ-решения позволяют аэропорту Шереметьево при высоких объемах пассажирских и грузовых перевозок поддерживать лидерство по пунктуальности, безопасности и качеству обслуживания авиакомпаний и пассажиров», — сообщили в пресс-службе Шереметьево.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в начале февраля произошла массовая задержка рейсов авиакомпании Utair. Опоздание достигало более 10 часов.