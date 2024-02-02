Тюменцы столкнулись с массовыми задержками рейсов «Ютейр»

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Дольше всех приходится ждать пассажирам рейса Нижневартовск — Тюмень. Согласно данным онлайн-табло на сайте аэропорта Рощино, самолет должен был прилететь 1 февраля в 23:10. Однако расчетное время прилета — 2 февраля в 09:30.
Задерживается и рейс Уфа — Тюмень, который по расписанию должен прилететь в 10:55. Расчетное время прибытия, указанное на онлайн-табло — 14:25. Рейс Тюмень — Уфа также задерживается более чем на три часа: вместо 06:05 он прилетит в 09:35.
На несколько часов отложены вылеты из Тюмени в Ханты-Мансийск — самолет вылетит не в 07:35, а в 10:30, а также в Казань — самолет вылетит не в 18:40, а в 20:10.
«Наш город» обратился в справочную службу аэропорта Рощино. Там сообщили, что задержки вызваны поздним прибытием самолетов.
Ранее «Наш город» сообщал, что у рейса Тюмень — Урай отказала система навигации. Самолету пришлось вернуться на аэродром Рощино.