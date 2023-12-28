У самолета «Ютейр» рейсом Тюмень — Урай отказала система навигации

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Происшествие случилось накануне 27 декабря, но стало известно о нем сегодня из телеграм-канала «Авиаинцидент».
«Отказ навигационной системы. Рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно», — сказано сообщении.
Также в расшифровке говорится о том, что на самолете проведены работы по поиску и устранению неисправностей. После этого воздушное судно было допущено к полетам.