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У самолета «Ютейр» рейсом Тюмень — Урай отказала система навигации

У самолета «Ютейр» рейсом Тюмень — Урай отказала система навигации

28 декабря 2023, 14:31
Фото: 1MI
Самолет авиакомпании «Ютейр» рейсом Тюмень — Урай после взлета вернулся назад — на аэродром Рощино из-за отказа системы навигации.

Происшествие случилось накануне 27 декабря, но стало известно о нем сегодня из телеграм-канала «Авиаинцидент».

«Отказ навигационной системы. Рейс „Тюмень — Урай“. После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем. Экипаж принял решение о возврате в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно», — сказано сообщении.

Также в расшифровке говорится о том, что на самолете проведены работы по поиску и устранению неисправностей. После этого воздушное судно было допущено к полетам.

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