Из-за «Орхана» задержан рейс из Тюмени до Москвы

В Москве на два часа задержан вылет самолета из Шереметьево в Тюмень. Причина — обрушившийся на столицу минувшей ночью ураган «Орхан» с ливнями и штормовым ветром.