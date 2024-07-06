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Published Сегодня, 11:21

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

В Москве задержали самолет до Тюмени на 2 часа

Из-за «Орхана» задержан рейс из Тюмени до Москвы

6 июля 2024, 11:21
Фото: 1MI

В Москве задержали самолет до Тюмени на 2 часа

В Москве на два часа задержан вылет самолета из Шереметьево в Тюмень. Причина — обрушившийся на столицу минувшей ночью ураган «Орхан» с ливнями и штормовым ветром.

По данным сервиса FlightStats, утром в Шереметьево были отложены вылеты более ста рейсов, а на прилёт — свыше 150. По словам очевидцев, посадки на рейсы до Сочи, Красноярска, Магнитогорска и других городов пассажиры ожидали по несколько часов, некоторые — со вчерашнего дня. После 9 часов утра большая часть самолетов была отправлена.

Фото: Рощино

В Тюмени задержан до 20:45 прилет борта из Москвы, также почти на три часа отложен вылет из Рощино в Шереметьево — с 19:40 до 22:35. Утром от 2 до 4 часов были задержаны вылеты из Тюмени из-за позднего прибытия самолетов. Из Внуково утренний рейс прибыл в Рощино с опозданием на 1 час.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году власти планируют построить 4 транспортно-пересадочных узла для разгрузки автовокзала города.

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