Из-за «Орхана» задержан рейс из Тюмени до Москвы

В Тюмени задержан до 20:45 прилет борта из Москвы, также почти на три часа отложен вылет из Рощино в Шереметьево — с 19:40 до 22:35. Утром от 2 до 4 часов были задержаны вылеты из Тюмени из-за позднего прибытия самолетов. Из Внуково утренний рейс прибыл в Рощино с опозданием на 1 час.