Из-за «Орхана» задержан рейс из Тюмени до Москвы

Posted Сегодня, 11:21
Published Сегодня, 11:21
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
По данным сервиса FlightStats, утром в Шереметьево были отложены вылеты более ста рейсов, а на прилёт — свыше 150. По словам очевидцев, посадки на рейсы до Сочи, Красноярска, Магнитогорска и других городов пассажиры ожидали по несколько часов, некоторые — со вчерашнего дня. После 9 часов утра большая часть самолетов была отправлена.
В Тюмени задержан до 20:45 прилет борта из Москвы, также почти на три часа отложен вылет из Рощино в Шереметьево — с 19:40 до 22:35. Утром от 2 до 4 часов были задержаны вылеты из Тюмени из-за позднего прибытия самолетов. Из Внуково утренний рейс прибыл в Рощино с опозданием на 1 час.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени к 2040 году власти планируют построить 4 транспортно-пересадочных узла для разгрузки автовокзала города.