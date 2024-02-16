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В Тюмени в пятницу будет морозно и солнечно

В Тюмени в пятницу будет морозно и солнечно

16 февраля 2024, 01:11
Фото: 1MI
В Тюменской области в пятницу синоптики обещают морозную погоду. Днем термометры покажут -17…-22, при прояснении до -27. В ночные часы температура воздуха составит -28….-33. День пройдет без осадков при северо-западном ветре до 3-8 м/с.

В Тюмени 16 февраля ожидается ясная погода, ветер до 2,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -26….-16, в темное время суток потеплеет до -25…-21.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:06 закат в 17:37 продолжительность дня 9 часов 31 минута.

В Тобольске в пятницу синоптики обещают осадки в виде снега утром, солнечную погоду в течение дня, ветер до 3,2 м/с. Утром и днем -27…-19, в темное время суток температура воздуха составит -28….-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:58, закат в 17:23 продолжительность дня 9 часов 25 минут.

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В Ялуторовске в пятницу ожидается ясная погода, ветер до 3,5 м/с. В утренние часы и днем термометры покажут -26…-18, в темное время суток ожидается до -27….-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:01, закат в 17:36 продолжительность дня 9 часов 35 минут.

В Заводоуковске 16 февраля метеорологи прогнозируют небольшой снег утром, солнечную погоду днем, ветер до 3,2 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -27…-18, в вечерние и ночные часы температура воздуха составит -28….-25.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 8:00, закат в 17:35 продолжительность дня 9 часов 35 минут.

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В Ишиме 16 февраля ожидается малооблачная погода, ветер до 3,7 м/с. В утренние и дневные часы термометры покажут -27…-19, в темное время суток температура воздуха составит -28…-24.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:47, закат в 17:25 продолжительность дня 9 часов 38 минут.

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